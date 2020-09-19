В Белоруссии нет аналога организатора украинского националистического движения Степана Бандеры, а существующих «героев» местные националисты не могут возвеличить ввиду их изначального сотрудничества с нацистами. Об этом брестский историк Кирилл Озимко сказал в интервью изданию Украина.ру

Сергей Лущ: Белорусский национализм никогда не был популярен в стране © из личного архива Сергея Луща

По словам Озимко, в период Великой Отечественной войны среди белорусов, как и среди украинцев, были коллаборационистские формирования, например, «Белорусская краевая оборона», которая была образована оккупационной администрацией, и добровольный корпус Белорусской самообороны, которые в 1943 году объединились. Их деятельность в основном заключалась в атаках на местных партизан.

«Аналога Бандеры в Белоруссии нет, но националисты пытаются до сих пор героизировать такую фигуру, как Михал Витушко — майор "Белорусской краевой обороны". Но у них это слабо получается. Вероятно, потому что и "Белорусская краевая оборона", и "Самооборона" были сугубо коллаборационистскими проектами, сразу тесно сотрудничавшими с нацистами, — их уже не "отмажешь"», — сказал Озимко.

В то же время Украинская повстанческая армия* (УПА), по его словам, успела отметиться в истории, в частности, рядом боев против нацистов, что «делает ей некое оправдание».

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* Организация запрещена в РФ