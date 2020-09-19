17 сентября 1939 года Красная армия после фактического разгрома немцами поляков и бегства польского правительства в Румынию вошла на территорию Западной Белоруссии, заняв фактически без сопротивления Брест, Гродно и Белосток. Это событие теперь считается Днем воссоединения западнобелорусских земель с остальной Белоруссией.
По словам Луща, благодаря этому освободительному походу Красной армии белорусская республика вернула себе исторические земли, а этнические белорусы как освобожденной, так и восточной областей с искренней радостью приняли воссоединение.
Он также отметил, что хотя в период немецкой оккупации на территории советской Белоруссии и действовали банды националистов, это в основном были пришлые группы бандеровцев.
«Национализм в его крайнем проявлении никогда не имел питательной среды в Беларуси, и наше время не исключение. К слову, я убежден, что популярность бандеровского движения и в Западной Украине не так велика, как это пытаются преподнести нынешние украинские власти в рамках нового идеологического тренда», — сказал Лущ.
Он подчеркнул, что в определении национальной ментальности надо ориентироваться на устремления большинства представителей этноса и четко разделять временные явления, часто привнесенные, от наследственных.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.