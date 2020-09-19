Несмотря на то, что во время немецкой оккупации на территории советской Белоруссии действовали банды националистов, это в основном были пришлые группы бандеровцев, а на самом деле национализм никогда не был силен в Белоруссии. Об этом один из лидеров белорусской общественной организации «Союз» Сергей Лущ сказал в интервью изданию Украина.ру

Историк Сергей Смирнов: В Беларуси нет деления на Восток и Запад, как на Украине © Facebook, Сергей Смирновъ

По словам Луща, благодаря этому освободительному походу Красной армии белорусская республика вернула себе исторические земли, а этнические белорусы как освобожденной, так и восточной областей с искренней радостью приняли воссоединение.

Он также отметил, что хотя в период немецкой оккупации на территории советской Белоруссии и действовали банды националистов, это в основном были пришлые группы бандеровцев.

«Национализм в его крайнем проявлении никогда не имел питательной среды в Беларуси, и наше время не исключение. К слову, я убежден, что популярность бандеровского движения и в Западной Украине не так велика, как это пытаются преподнести нынешние украинские власти в рамках нового идеологического тренда», — сказал Лущ.

Он подчеркнул, что в определении национальной ментальности надо ориентироваться на устремления большинства представителей этноса и четко разделять временные явления, часто привнесенные, от наследственных.

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