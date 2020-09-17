На территории советской Белоруссии в период немецкой оккупации действовали банды националистов, но это были пришлые группы — тот же Роман Шухевич, которого сегодня белорусские националисты пытаются реабилитировать и выдать за местного героя. Об этом Украине.ру рассказал один из лидеров белорусской общественной организации "Союз" Сергей Лущ

17 сентября 1939 года Красная армия после фактического разгрома немцами поляков и бегства польского правительства в Румынию вошла на территорию Западной Белоруссии, заняв фактически без сопротивления Брест, Гродно и Белосток.

Это событие теперь считается Днем воссоединения западнобелорусских земель с остальной Белоруссией.

- Сергей, Западная Украина до сих пор, несмотря на то, что уже 80 лет пребывает в составе Украины, очень сильно ментально, политически и идеологически отличается от Надднепрянской Украины. Есть даже такие понятия, как «Западная Украина» и «западный украинец» («западенец»).

А в Белоруссии есть понятие «Западная Белоруссия» и «западный белорус»? Есть ли ментальные различия между жителями Западной Белоруссии и Восточно-Центральной? Если их нет, то почему (на Украине же они есть)?

— Безусловно, менталитет белорусов из западных областей страны и восточной будет отличаться, потому что этому способствуют близость католической Польши в первом случае и православной России во втором.

Приграничная кооперация (не говоря уже об исторических причинах) оказывает постоянное влияние на процесс формирования системы ценностей белорусов, проживающих в этих районах.

Но, в отличие от украинцев, которые находятся в схожих геополитических условиях, белорусы обладают более покладистым, умеренным характером, и потому отличия между белорусами западных и восточных территорий никогда не приобретали крайних форм выражения.

- Как западные белорусы в 1939 году восприняли приход Красной армии на их земли? Было ли сопротивление советской власти? Был ли среди белорусов свой аналог бандеровцев? Если не было, то почему?

— В 1939 году, когда благодаря освободительному походу Красной армии белорусская республика вернула себе исторические земли, этнические белорусы как освобожденной, так и восточной областей с искренней радостью приняли воссоединение.

Польская правящая элита всегда относилась к белорусам с пренебрежением и на подконтрольной им территории всеми возможными способами подавляла национальную и религиозную уникальность белорусов. Которые, разумеется, не могут ностальгировать по временам польской оккупации какого бы то ни было периода.

На территории советской Беларуси в период немецкой оккупации действовали банды националистов, но это в основном были пришлые группы бандеровцев. Тот же пресловутый Роман Шухевич, которого сегодня белорусские националисты пытаются реабилитировать и выдать за местного героя.

Национализм в его крайнем проявлении никогда не имел питательной среды в Беларуси, и наше время не исключение. К слову, я убежден, что популярность бандеровского движения и в Западной Украине не так велика, как это пытаются преподнести нынешние украинские власти в рамках нового идеологического тренда.

В определении национальной ментальности надо ориентироваться на устремления большинства представителей этноса и четко разделять временные явления, часто привнесенные, от коренных — наследственных.