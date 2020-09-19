Главный адресат «пленок Деркача» находится на Украине, но это не президент и его команда, так как они доказали, что проводят политику экс-гаранта Петра Порошенко. Об этом директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков сказал в интервью изданию Украина.ру

«Деркач вскрыл большой нарыв»: соцсети о новых разоблачениях Порошенко и Байдена © Facebook, Андрей Деркач Андрей Деркач и экс-прокурор Константин Кулик опубликовали очередную порцию записей разговоров Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

По мнению Рудякова, главный адресат этой пресс-конференции находится на Украине, а суть этих публикаций заключается в призыве «выбираться» из «дел, удивительных даже для здешних широт». При этом политолог отметил, что субъектом этого «выбирания» является не президент Владимир Зеленский и его команда, которые уже показали «полнейшую зависимость от внешнего влияния, в частности, от американского».

«Поэтому это ("пленки Деркача". — Ред.) может быть рассчитано на потенциальную пророссийскую политическую силу, которая в Украине может быть возрождена. Если следовать исторической логике и цикличным циклам развития, Украина <…> обречена на то, что пророссийские силы возродятся, если для этого будут соответствующие условия», — сказал Рудяков.

Что касается американского адресата, то, по его мнению, он тоже имеется в виду, «но это уже личные дела господина Андрея Леонидовича Деркача».

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