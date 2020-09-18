Ни в США, ни в Европе, ни на Украине разоблачения Байдена и Порошенко не возымели никакого эффекта, рассказал политолог Павел Рудяков в интервью Украине.ру

16 сентября на пресс-конференции депутат Верховной Рады Андрей Деркач и экс-прокурор Константин Кулик опубликовали очередную порцию записей разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

- Павел Николаевич, как вы считаете, кто главный адресат этих записей? И где он находится: в США или на Украине?

— Главный адресат у нас где-то. Речь идет о том, чтобы, выяснив или окончательно убедившись в том, что происходили у нас дела, удивительные даже для наших широт, попробовать из этих дел как-то потихоньку начинать выбираться.

Новые записи Деркача: «отец нации» Порошенко обворовывал украинцев, чтобы помочь сыну Байдена © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Порошенко без каких-то изменений.

Поэтому [пленки Деркача] могут быть рассчитаны на потенциальную пророссийскую политическую силу, которая в Украине может быть возрождена. Если следовать исторической логике и цикличным циклам развития, Украина, как и любая постсоветская республика, тем более, восточнославянская, обречена на то, что пророссийские силы возродятся, если для этого будут соответствующие условия, поддержка и все остальное.

То есть к этому условному потенциальному будущему спасителю страны или будущему национальному фронту, который, объединив разные политические силы, поставит национальные интересы выше интересов отдельных групп, отдельных личностей и противопоставит их интересам внешних сил, которые реализуются за счет интересов большинства населения Украины.

Что касается американского адресата, я думаю, что он тоже где-то там имеется в виду, но это уже личные дела господина Андрея Леонидовича Деркача.

- На ваш взгляд, будут ли какие-то политические или даже юридические последствия этих разоблачений?

— Нет, их не будет. Заявления громкие, но не впервые уже, бывали и громче. И Деркач уже не первый выстрел из своей информационной пушки палит.

Мне кажется, тут главная проблема в том, что продолжает действовать очень мощная американская инфраструктура в Украине, в том числе контролирующая информационное пространство, работу систем государственного управления и системы защиты государственной безопасности, антикоррупционную вертикаль (это американский проект, никто этого не скрывал).

«Плёнки Деркача»: по ком звонит колокол? © РИА Новости, Михаил Палинчак | Перейти в фотобанк

Параллельный пример — это история с решением Конституционного суда о незаконности президентских решений и указов о создании Национального антикоррупционного бюро Украины и назначения господина Сытника руководителем этого ведомства. Я не юрист, но профессиональные юристы пишут, что такое решение автоматически должно повлечь за собой правовые последствия, они достаточно четко прописаны во всех наших правовых документах, Конституции, законах. Тем не менее, Сытник продолжает работать, послы «Группы семи» уже записывают обращение к нашим органам власти, чтобы они его не трогали — его никто не трогает.

Да, у Деркача — действительно сенсационные заявления, но у нас другая ситуация, общественное мнение может реагировать себе в тряпочку — ничего не изменится, на него никто не обращает внимания.

А система власти функционирует совсем по другим законам, им нужен толчок, указание, или по крайней мере гарантия, что если они сделают что-то сейчас против Сытника или против Порошенко в свете сведений, полученных от Деркача, их за это американцы не выбросят, не введут санкции, не ограбят или что-нибудь еще. Такая марионеточная логика.

- Некоторое время назад США наложили санкции на Деркача. По вашему мнению, в чьих интересах действует Деркач?

— Киев — город небольшой, в отличие от Москвы, и, в принципе, все связи семьи Деркачей, самого Андрея Леонидовича Деркача известны. Но, так как эти вещи не называются, то и я называть не буду.

- Ну хотя бы намекните!

— Андрей Деркач часто переходил из одной группы в другую, но в данном случае, я считаю, что здесь не политическая, а скорее коммерческо-политическая акция, а заказчик, покупатель на это есть.

Украина — опасность для мира. О чём говорят новые «плёнки Деркача» © flickr.com, Министерство обороны Украины

Практически нет реакции от власти, по крайней мере публичной. И точно так же нет никакой реакции от ведомств, которые автоматически должны были отреагировать, начиная от Генпрокуратуры, на такого рода заявления.

Но весь этот процесс пойдет веселее начиная с утра 4 ноября, когда уже будет понятно, какие новости придут из Америки. Когда станет ясно, на кого ориентироваться нашим нынешним начальникам в США.

- Стоит ли ждать новых «политических бомб» в Украине по мере приближения выборов президента в США?

— Это уже, по-моему, третий подход Деркача за два месяца с небольшим. Думаю, еще подобное запланировано.

Когда он первый раз обнародовал свои разоблачения, он сказал, что у него их огромное количество, этих «жареных» фактов, комментариев к ним и веревочек, которые можно подтянуть. У него целый кейс наработан, и я думаю, что у него запланированы регулярные выходы с этими материалами.

Думаю, что еще один подход до голосования на выборах в США будет. Однако если справедливы подозрения о том, что это игра в американские игры, то эти материалы еще нужно передать в Штаты и адаптировать для американской публики.

На это нужно время. Сегодня уже, слава Богу, середина сентября. Получается, из того, что говорил Деркач до этого и того, что он сказал сейчас, там, в США, ничего не аукнулось. Никаких технологических кампаний, которые продвигали бы это в США, я не заметил. Эту информацию в США никто не продвигал с тем, чтобы использовать на выборах 3 ноября.

Пузырь из плёнок. Записи Деркача уходят в небытие? © REUTERS, Tom Brenner

Также многие технологи констатировали, что и у нас на Украине очень трудно поднять такую «волну». Не готово информационное поле к тому, чтобы такого рода информационная бомба принесла какой-то результат.

Были разоблачения Жвании, Онищенко, Артеменко. Их «бомбы» в каждой нормальной стране с демократической традицией и средней зависимостью от внешнего управления и контроля могли бы привести к смене по крайней мере части правящей команды. Или к наказанию ушедшей команды, которая сейчас пытается реваншироваться на Украине через какие-то ускоренные варианты смены власти. Но за неимением каких-то более сильных ходов делаются эти.