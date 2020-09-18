У здания Верховной Рады Украины проходит акция «Бюджет смерти-2021». Участники пикета просят депутатов увеличить расходы на сферу здравоохранения в бюджете следующего года, пишет УНИАН 18 сентября

Люди требуют от властей увеличить объем расходов на медицину до 5% от ВВП, то есть до 225 миллиардов гривен.

Бюджет-2021 уже сформирован, и на лечение украинцев в нем заложено 4,2% от ВВП, это 156,1 миллиарда гривен.

Сам выходи к народу. Украинские министры переругались из-за бюджета на будущий год - СМИ © Facebook, Кабінет Міністрів України

Организаторы мероприятия рассказали, что изучили документ и не увидели в нем средств, предназначенных для лечения ряда тяжелых заболеваний.

Для усиления своих слов участники акции написали список людей, которые, по их данным, не дождались финансирования и умерли.