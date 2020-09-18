Люди требуют от властей увеличить объем расходов на медицину до 5% от ВВП, то есть до 225 миллиардов гривен.
Бюджет-2021 уже сформирован, и на лечение украинцев в нем заложено 4,2% от ВВП, это 156,1 миллиарда гривен.
Выйти на сумму в 5% депутаты собирались только к 2023 году.
Организаторы мероприятия рассказали, что изучили документ и не увидели в нем средств, предназначенных для лечения ряда тяжелых заболеваний.
Для усиления своих слов участники акции написали список людей, которые, по их данным, не дождались финансирования и умерли.