Украинская власть прилагает как никогда много усилий для урегулирования конфликта в Донбассе, несмотря на то, что официальная Москва так не считает. Об этом вечером 17 сентября заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Facebook

При нынешней власти в Киеве прорыва по Минским соглашениям не будет - Лавров © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Он подчеркнул, что заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова особенно обидно слышать сейчас, когда Украина делает все возможное.

Ранее глава российской дипломатии обвинил власти Украины и персонально президента Владимира Зеленского, главу МИД Кулебу и вице-премьера, члена украинской делегации в контактной группе Алексея Резникова в извращенном понимании Минских соглашений. Лавров также заявил, что не ждет прорыва в урегулировании ситуации в Донбассе при нынешнем украинском руководстве.