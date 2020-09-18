«В ход пошла заезженная пластинка, что России на Донбассе нет и что Украина не хочет выполнять Минские договоренности. Все это мы слышим… с начала российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе», — заявил Кулеба.
Он подчеркнул, что заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова особенно обидно слышать сейчас, когда Украина делает все возможное.
Ранее глава российской дипломатии обвинил власти Украины и персонально президента Владимира Зеленского, главу МИД Кулебу и вице-премьера, члена украинской делегации в контактной группе Алексея Резникова в извращенном понимании Минских соглашений. Лавров также заявил, что не ждет прорыва в урегулировании ситуации в Донбассе при нынешнем украинском руководстве.