При нынешней власти в Киеве прорыва по Минским соглашениям не будет - Лавров
При нынешней власти в Киеве прорыва по Минским соглашениям не будет - Лавров
© РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк
«В ход пошла заезженная пластинка, что России на Донбассе нет и что Украина не хочет выполнять Минские договоренности. Все это мы слышим… с начала российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе», — заявил Кулеба. 

Он подчеркнул, что заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова особенно обидно слышать сейчас, когда Украина делает все возможное.  

Ранее глава российской дипломатии обвинил власти Украины и персонально президента Владимира Зеленского, главу МИД Кулебу и вице-премьера, члена украинской делегации в контактной группе Алексея Резникова в извращенном понимании Минских соглашений. Лавров также заявил, что не ждет прорыва в урегулировании ситуации в Донбассе при нынешнем украинском руководстве. 