Присутствие государства в белорусской экономике не столь велико, как это кажется россиянам, придерживающихся преимущественно левых взглядов. Об этом рассказал депутат Госдумы Константин Затулин 17 сентября на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Белоруссия не Украина: майдан не пройдёт». Анонс © Украина.ру

«Я не считаю, что мы должны требовать от Белоруссии ускоренной программы приватизации. Тем более в духе той программы приватизации, которая была очень неудачно проведена в России в 90е годы. Мы сами возвращаем в ряде случаев командные высоты, создаем новые экономические формы с государственным участием и государственной собственностью, особенно при Путине», — указал Затулин.

Поэтому если кто-то предполагает, что все влияние Москвы якобы будет направлено на то, чтобы что-то отхватить от белорусской экономики в пользу российских олигархов, то он примитивно представляет эти процессы, подчеркнул политик.

Тем не менее, по его словам, целый ряд белорусских предприятий сегодня дотационные, и существует только за счет вливания из государственного бюджета: и вполне возможно, что понадобится разгосударствление некоторых предприятий, которые в этом случае могут получить дополнительный импульс.

Слова спикера прозвучали 17 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия не Украина: майдан не пройдёт» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.