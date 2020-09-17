Парламентарий уточнил, что в Белоруссии существуют предприятия частного капитала, со смешанным капиталом и с иностранным участием, однако там есть целый ряд системообразующих предприятий, которые сохраняют свой государственный статус.
«Я не считаю, что мы должны требовать от Белоруссии ускоренной программы приватизации. Тем более в духе той программы приватизации, которая была очень неудачно проведена в России в 90е годы. Мы сами возвращаем в ряде случаев командные высоты, создаем новые экономические формы с государственным участием и государственной собственностью, особенно при Путине», — указал Затулин.
Поэтому если кто-то предполагает, что все влияние Москвы якобы будет направлено на то, чтобы что-то отхватить от белорусской экономики в пользу российских олигархов, то он примитивно представляет эти процессы, подчеркнул политик.
Тем не менее, по его словам, целый ряд белорусских предприятий сегодня дотационные, и существует только за счет вливания из государственного бюджета: и вполне возможно, что понадобится разгосударствление некоторых предприятий, которые в этом случае могут получить дополнительный импульс.
Слова спикера прозвучали 17 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия не Украина: майдан не пройдёт» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.