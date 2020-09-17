На таможенном пункте Выступовичи образовалась многокилометровая пробка из фур, везущих белорусский битум на Украину. Время растаможки выросло в десятки раз, что чревато застыванием строительного материала, а это ставит под угрозу федеральный проект, пишет портал UA.NEWS 17 сентября

"Вы даёте нереальные планы". Как и почему провалится «Большая стройка» на Украине © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Сергей Куюн. Он сообщил, что раньше пересечь границу с учетом всех проверок можно было за 3-4 часа.

«Для битума, который едет прямо на стройку с температурой 150 градусов, такая растаможка смерти подобна. Некоторые машины стоят уже по 3-4 дня. Своими руками останавливают свою же "Большую стройку" в самый разгар сезона», — написал он.

Также Куют отметил, что строительство дорог на отдельных объектах уже остановлено, а из-за проблем на таможне может встать битумная установка «Мозырский НПЗ», на которую приходится 40% поставок ресурса на украинский рынок.

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На таможне пояснили, что ситуация связана с изменением правил растаможки.

Нынешний 2020 год премьер-министр Украины Алексей Гончарук объявил годом большой стройки.

Политик анонсировал масштабное возведение и капитальный ремонт школ, детских садов, приемных отделений больниц, стадионов и дорог по всей стране.

Чиновник заявил также, что стартовать программа должна не позднее 1 марта, чтобы все успеть в срок.