Видео фур, стоящих в огромной очереди к украинской таможне, опубликовал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн. Он сообщил, что раньше пересечь границу с учетом всех проверок можно было за 3-4 часа.
«Для битума, который едет прямо на стройку с температурой 150 градусов, такая растаможка смерти подобна. Некоторые машины стоят уже по 3-4 дня. Своими руками останавливают свою же "Большую стройку" в самый разгар сезона», — написал он.
Также Куют отметил, что строительство дорог на отдельных объектах уже остановлено, а из-за проблем на таможне может встать битумная установка «Мозырский НПЗ», на которую приходится 40% поставок ресурса на украинский рынок.
На таможне пояснили, что ситуация связана с изменением правил растаможки.
Нынешний 2020 год премьер-министр Украины Алексей Гончарук объявил годом большой стройки.
Политик анонсировал масштабное возведение и капитальный ремонт школ, детских садов, приемных отделений больниц, стадионов и дорог по всей стране.
Чиновник заявил также, что стартовать программа должна не позднее 1 марта, чтобы все успеть в срок.