В Министерстве цифровой трансформации Украины заявили, что все чаще сталкиваются с препятствованием своей работе со стороны местных властей и коммунальных предприятий. Из-за радиофобии специалистам не дают устанавливать базовые станции сотовой связи, рассказали в Telegram-канале министерства 17 сентября

География радиофобии все больше расширяется, что становится помехой для развития мобильной связи по стандарту 4G, рассказали в ведомстве.

«За последнее время есть информация о нескольких примерах, когда власть на местах препятствует работе базовых станций мобильной связи, ссылаясь на их фиктивный вред. Один из них — город Бровары под Киевом, где управление образования Броварского городского совета заставляет убрать установленные базовые станции неподалеку от школы», — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, в Мариуполе установке базовых станций препятствует городской совет, а в Ивано-Франковске и Киево-Святошинском районе — местное управление здравоохранения и руководство больницы.

Не просто вышки. Почему на самом деле мир ополчился на 5G © РИА Новости, Яков Андреев | Перейти в фотобанк

В Министерстве цифровой трансформации утверждают, что нормы излучения базовых станций на Украине установлены в 10-100 раз строже, чем в Европе и Америке.

Ведомство пытается решить споры путем взывания к логике своих оппонентов. Специалисты Минцифры говорят, что отсутствие станций нанесет больший вред: без связи не получится вызвать врача, поработать, или получить задание на удаленном обучении в школе.

В других странах тоже существуют противники вышек сотовой связи, протесты против системы 5G неоднократно происходили по всему миру.

Радиофобия — комплекс нервно-соматических психических и физиологических расстройств, выражающийся в боязни различных источников ионизирующего и неионизирующего электромагнитного излучения.