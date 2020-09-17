На Украине с начала эпидемии зафиксировали 166 244 случая коронавируса. Об этом 17 сентября сообщает Минздрав Украины

Харьковский горсовет официально подтвердил у Кернеса коронавирус © РИА Новости, Игорь Чекачков | Перейти в фотобанк

Наибольшее число больных зафиксировано в Киеве — 18 449 и во Львовской и Харьковской областях — 17 664 и 13 915 выявленных случаев коронавируса соответственно.

Антилидером по числу заражений в сутки является Харьковская область, где за прошедший день COVID-19 подтвердили у 483 человек.