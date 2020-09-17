«17 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 166 244 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3400 летальных, 73 913 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 3584 новых случая», — говорится в материале ведомства.
Наибольшее число больных зафиксировано в Киеве — 18 449 и во Львовской и Харьковской областях — 17 664 и 13 915 выявленных случаев коронавируса соответственно.
Антилидером по числу заражений в сутки является Харьковская область, где за прошедший день COVID-19 подтвердили у 483 человек.