У России нет своего сценария для трансфера власти в Белоруссии, так как Москва слишком долго делала ставку исключительно на президента республики Александра Лукашенко. Об этом политолог Всеволод Шимов сказал в интервью изданию Украина.ру

«Не верьте в обещания Запада»: Кива призвал белорусов не брать пример с украинцев © скриншот с видео Hromadske.tv

«В этой связи он ожидает от России однозначной поддержки подобного сценария. А своего сценария для Белоруссии у Москвы, похоже, нет. Кремль слишком долго делал ставку на сотрудничество исключительно с Лукашенко, отдавая белорусское гражданское общество на откуп прозападным структурам», — сказал политолог.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Кроме того, министры ЕС рассматривают возможность введения санкций в отношении высокопоставленных белорусских чиновников.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.