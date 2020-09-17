По его словам, Лукашенко постарается провести трансфер на своих условиях: осуществить декоративную либерализацию политической системы с сохранением доминирования лояльных ему политических сил.
«В этой связи он ожидает от России однозначной поддержки подобного сценария. А своего сценария для Белоруссии у Москвы, похоже, нет. Кремль слишком долго делал ставку на сотрудничество исключительно с Лукашенко, отдавая белорусское гражданское общество на откуп прозападным структурам», — сказал политолог.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.
Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Кроме того, министры ЕС рассматривают возможность введения санкций в отношении высокопоставленных белорусских чиновников.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.