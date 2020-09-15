Лукашенко постарается провести трансфер на своих условиях: осуществить декоративную либерализацию политической системы с сохранением доминирования лояльных ему политических сил. В этой связи он ожидает от России однозначной поддержки подобного сценария, считает политолог Всеволод Шимов

В понедельник, 14 сентября, в Сочи прошла встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко. В качестве одного из вопросов обсуждались «перспективы продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства».

- Всеволод, как вы считаете, решение по интеграции России и Белоруссии уже выработано? Если да, насколько глубокой будет интеграция двух стран?

— Есть Договор о создании Союзного государства от 1999 года, который предполагает весьма глубокую степень интеграции: унификацию законодательства, создание общего эмиссионного центра и единой валюты, а также формирование наднациональных органов.

Понятно, что де-факто эта конструкция означает фактическую привязку Белоруссии к России, пусть и при формальном сохранении государственного суверенитета, и именно это всегда было основной причиной фактического саботажа реальной интеграции в рамках Союзного государства с белорусской стороны.

Возможно, сейчас в Кремле делают ставку на то, что в условиях политического форс-мажора белорусское руководство будет более покладистым и пойдет на реальную, а не декларативную интеграцию, в обмен на поддержку и гарантии безопасности со стороны Москвы.

Однако я не испытываю особого оптимизма в этой связи. Лукашенко — мастер затягивать переговоры и выбивать у Москвы разного рода льготы и преференции в обмен на туманные и обычно неисполняемые обещания.

Подозреваю, что в этот раз будет то же самое, тем более, что калитка на Запад для белорусского руководства не закрыта, а там всегда готовы поддержать Лукашенко в деле "защиты суверенитета" от Москвы.

- Очевидно, что после кризиса в Белоруссии встал вопрос трансфера власти в стране. На ваш взгляд, как России стоило бы обеспечить этот трансфер? В чем будет роль Москвы?

— Лукашенко постарается провести трансфер на своих условиях: осуществить декоративную либерализацию политической системы с сохранением доминирования лояльных ему политических сил. В этой связи он ожидает от России однозначной поддержки подобного сценария.

А своего сценария для Белоруссии у Москвы, похоже, нет. Кремль слишком долго делал ставку на сотрудничество исключительно с Лукашенко, отдавая белорусское гражданское общество на откуп прозападным структурам.

- Светлана Тихановская, которую по-прежнему называют лидером оппозиции Белоруссии, заявила, что «любые договорённости с Лукашенко не будут иметь законной силы». А «все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью» Белоруссии.

Как вы считаете, может ли теперь протест в Белоруссии стать более антироссийским? И к чему это может привести?

— Усиление антироссийской компоненты протестов мне представляется неизбежным. Россия с протестующими никак не работает, делая ставку на поддержку действующей власти. Естественно, в Белоруссии это не остается незамеченным. По большому счету, изначально в белорусском протесте тон задавали прозападные и националистические силы — просто за отсутствием иных.

Теперь этот крен только усиливается. Большинство лидеров протеста были вынуждены покинуть Белоруссию и покинули ее в западном направлении, понимая, что на Востоке они поддержки не получат.

Эволюция самой Тихановской в этом плане очень показательна. Домохозяйка из самого, пожалуй, прорусски настроенного региона Белоруссии, Гомельской области, она сегодня окружена националистами разных мастей и произносит те речи, которые ожидают от нее услышать западные покровители.