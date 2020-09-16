«На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений. Согласовал увольнение (проектом указа президента Украины) Прокопенко Андрея Леонидовича с должности главы Черниговской областной государственной администрации (по соглашению сторон)», — написал Мокан.
Прокопенко намекнул, что остается в команде Владимира Зеленского.
По данным украинских «Вестей», Прокопенко заменит главу Офиса президента Украины Андрея Ермака, который в свою очередь заменит министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. Последний же вернется в кресло вице-премьера по международной тематике.