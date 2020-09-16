Правительство Украины согласовало увольнение Андрея Прокопенко с должности главы Черниговской областной государственной администрации. Об этом 16 сентября сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в своем Facebook

Андрей Ермак. Биографическая справка © politeka.net Прокопенко намекнул, что остается в команде Владимира Зеленского. По данным украинских «Вестей», Прокопенко заменит главу Офиса президента Украины Андрея Ермака, который в свою очередь заменит министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. Последний же вернется в кресло вице-премьера по международной тематике.