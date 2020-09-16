Украинская телеведущая Алла Мазур, прошедшая лечение от онкологического заболевания, снялась для обложки глянцевого журнала Marie Claire без парика. Фотографии она разместила в своем Instagram в среду, 16 сентября

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