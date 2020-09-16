«Постояла мысленно на краю — и получила еще больше внутренней свободы. Увидела себя новую — и почувствовала, что этой свободой можно поделиться и поддержать других. Тех, кто столкнулся с онкологией во время пандемии: некий особый джек-пот. Но шанс выздороветь — есть. И чем раньше начать борьбу — тем выше», — написала Мазур.
Телеведущая подчеркнула, что главное — очистить организм, а волосы еще отрастут.
«И жизнь подкинет вам новый образ, который может оказаться неожиданно симпатичным. Даже модным и актуальным, как оказалось в моем случае», — отметила Мазур.
Телеведущая также отметила, что начала учиться, но не уточнила, в каком учебном заведении и какой специальности.
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Привіт, мій новий рік!) Я жива — і це найбільше досягнення року минулого. Постояла подумки на краю — і отримала ще більше внутрішньої свободи. Побачила себе нову — і відчула, що цією свободою можна поділитися) І підтримати інших. Тих, хто зіткнувся з онкологією в час пандемії: такий собі особливий джек-пот. Але шанс одужати – є. І чим раніше почати боротьбу – тим вищий. Мене надихала одна глядачка. Яка написала: ваша робота в ефірі доводить нам, що перемогти – можна. Тепер хочу переконати, що і візуальних наслідків цієї боротьби особливо боятися не варто. Бо головне – очистити організм. А волосся – відросте. І життя підкине вам новий образ: який може виявитись несподівано симпатичним. Навіть модним і актуальним: як виявилось в моєму випадку. В цьому номері «Marie Claire» — моє послання тим, хто вчиться сміливості: приймати себе – і любити себе – і в біді, і в радості. Хто наважується змінити життя — після онкології. Йде вчитися танцям. Йде на йогу. Починає медитувати. Наповнює себе любов’ю. Бо тільки так – зможемо поділитися нею з іншими. Не бійтеся змін. Повірте у себе і свої сили. Довіртеся Небу: там справді дививожним чином підказують нам шлях. Як виконали бажання моє. Давно хотіла повчитися: щоб не тільки вчити інших) Записалася в групу. І от – отримала запрошення. Перше заняття – сьогодні. В мій день народження. Тема, як на замовлення: як визначити власний тип мислення і повернути його в кращий бік) Ну чом би саме так – не почати свій новий рік?)) Словом – з 10.00 до 16.00 відповідати на дзвінки та смс сьогодні не зможу: вчусь)) Ну а для вас поки — аж 5 обкладинок осіннього номера "Marie Claire") Вибирайте: кому яка ближча😊