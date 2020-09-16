Для Белоруссии разворот на Запад - это иллюзия, так как подобный маневр повлечет за собой серьезные экономические последствия. Об этом политолог Александр Асафов сказал в интервью изданию Украина.ру

Ищенко рассказал, как Лукашенко настроил против России пророссийских белорусов © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

«Любой президент Белоруссии с любой фамилией будет вынужден договариваться с Россией, но возможно с разных позиций в силу исторической и территориальной близости. То есть все развороты на Запад — это иллюзии, у которых есть серьезные экономические последствия. Какие это последствия в экономическом и демографическом ключе можно посмотреть на страны Балтии и Украины», — отметил Асафов.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Кроме того, министры ЕС рассматривают возможность введения санкций в отношении высокопоставленных белорусских чиновников.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.