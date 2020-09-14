В понедельник, 14 сентября, в Сочи прошла встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко. Как сообщалось заранее, отдельным вопросом повестки дня были «перспективы продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства».
- Александр, какими будут последствия этой встречи? Особенно в вопросе интеграции.
— У России есть своя позиция, эта позиция содержательна и конкретна, учитывая глубину проработки дорожных карт, поэтому будет поиск тактики по их исполнению. Поэтому говорить о глубине и скорости интеграции стоит с оглядкой на уже принятые решения, поскольку я не думаю, что у Лукашенко есть диапазон для торга, для того, чтобы взять отсрочку до 2022 года.
Возможно, что он попытается встроить интеграцию с Россией в формате Союзного государства или в каком-либо ином формате в те самые конституционные изменения своей реформы с ослаблением президентской власти, усилением парламента и досрочными вы борами президента.
Результатом мы можем увидеть некий новый план по интеграции в рамках Союзного государства, который содержит короткие циклы до досрочных выборов и конституционной реформы, когда изменившиеся белорусско-российские отношения будут в новой Конституции закреплены. Но это такое же предположение, как и любые другие.
Следует следить за высказываниями на уровне послов и премьер-министров о дальнейших шагах по интеграции. Будем смотреть по конкретным делам.
- Светлана Тихановская уже заявила, что «любые договорённости с Лукашенко не будут иметь законной силы». Как вы считаете, могут ли белорусские протесты стать более антироссийскими после переговоров президентов двух стран?
— Безусловно, все договоренности Лукашенко и Путина не будут иметь силу в Литве, где находится Тихановская. Но что касается Белоруссии, не думаю, что слова Тихановской могут серьезно повлиять на сложившуюся ситуацию, больше ее накачать и изменить динамику.
Оппозиция и то ее ядро, которое выходит на улицу может сделать выводы и взять в повестку антиинтеграционные слоганы против любых шагов на встречу в рамках Союзного государства. Такое возможно, но я не думаю, что слово Тихановской здесь имеет определяющий характер. Вряд ли это сильно повлияет, поскольку антилукашенковская повестка и так содержательна.
Если оппозиционерам удастся удержать улицу, а судя по всему они ее стремительно теряют, то добавление новой повестки еще больше усложнит задачу мобилизации. Поскольку очевидно оттолкнет симпатизирующих России, но негативно относящихся к Лукашенко.
- Политический кризис еще раз обострил проблему трансфера власти в Белоруссии. Как вы считаете, стоит ли России участвовать в этом процессе и какую роль может играть Москва?
— Не думаю, что России стоит в этом участвовать, поскольку это будет расценено как вмешательство во внутренние дела. Кроме того, у России нет понятных инструментов и способов в этом участвовать, да это и не нужно.
Любой президент Белоруссии с любой фамилией будет вынужден договариваться с Россией, но возможно с разных позиций в силу исторической и территориальной близости. То есть все развороты на Запад — это иллюзии, у которых есть серьезные экономические последствия. Какие это последствия в экономическом и демографическом ключе можно посмотреть на страны Балтии и Украины.
Это касается и международной оценки уровня коррупции в этих странах и количества уехавших на заработки граждан. Любой президент Белоруссии, который обладает определенной степенью разумности и реализма, это прекрасно будет понимать.
Поэтому сама схема (трансфера власти) — досрочные выборы или в срок — Россию принципиально не волнует, как и создание пророссийских кандидатов, привод их в политику за ручку.
- То есть можно предположить, что процесс интеграции двух стран неизбежен вне зависимости от того, кто будет находиться у власти в Белоруссии?
— Интеграция двух стран неизбежна из-за логики исторического процесса. Другой вопрос, займет это год или двести лет. Не думаю, что исторический процесс нам с белорусами оставил иные варианты.