Исторический процесс не оставил России и Белоруссии других вариантов, кроме интеграции, считает политолог Александр Асафов. Также он уверен, что любой президент Белоруссии будет вынужден договариваться с Россией

В понедельник, 14 сентября, в Сочи прошла встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко. Как сообщалось заранее, отдельным вопросом повестки дня были «перспективы продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства».

- Александр, какими будут последствия этой встречи? Особенно в вопросе интеграции.



— У России есть своя позиция, эта позиция содержательна и конкретна, учитывая глубину проработки дорожных карт, поэтому будет поиск тактики по их исполнению. Поэтому говорить о глубине и скорости интеграции стоит с оглядкой на уже принятые решения, поскольку я не думаю, что у Лукашенко есть диапазон для торга, для того, чтобы взять отсрочку до 2022 года.

Возможно, что он попытается встроить интеграцию с Россией в формате Союзного государства или в каком-либо ином формате в те самые конституционные изменения своей реформы с ослаблением президентской власти, усилением парламента и досрочными вы борами президента.

Расставить точки над «i»: зачем Лукашенко прилетел к Путину © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

Следует следить за высказываниями на уровне послов и премьер-министров о дальнейших шагах по интеграции. Будем смотреть по конкретным делам.

- Светлана Тихановская уже заявила, что «любые договорённости с Лукашенко не будут иметь законной силы». Как вы считаете, могут ли белорусские протесты стать более антироссийскими после переговоров президентов двух стран?

— Безусловно, все договоренности Лукашенко и Путина не будут иметь силу в Литве, где находится Тихановская. Но что касается Белоруссии, не думаю, что слова Тихановской могут серьезно повлиять на сложившуюся ситуацию, больше ее накачать и изменить динамику.

Оппозиция и то ее ядро, которое выходит на улицу может сделать выводы и взять в повестку антиинтеграционные слоганы против любых шагов на встречу в рамках Союзного государства. Такое возможно, но я не думаю, что слово Тихановской здесь имеет определяющий характер. Вряд ли это сильно повлияет, поскольку антилукашенковская повестка и так содержательна.

Если оппозиционерам удастся удержать улицу, а судя по всему они ее стремительно теряют, то добавление новой повестки еще больше усложнит задачу мобилизации. Поскольку очевидно оттолкнет симпатизирующих России, но негативно относящихся к Лукашенко.

- Политический кризис еще раз обострил проблему трансфера власти в Белоруссии. Как вы считаете, стоит ли России участвовать в этом процессе и какую роль может играть Москва?

— Не думаю, что России стоит в этом участвовать, поскольку это будет расценено как вмешательство во внутренние дела. Кроме того, у России нет понятных инструментов и способов в этом участвовать, да это и не нужно.

Любой президент Белоруссии с любой фамилией будет вынужден договариваться с Россией, но возможно с разных позиций в силу исторической и территориальной близости. То есть все развороты на Запад — это иллюзии, у которых есть серьезные экономические последствия. Какие это последствия в экономическом и демографическом ключе можно посмотреть на страны Балтии и Украины.

Олег Неменский: Белорусская оппозиция поставит под сомнение все договоренности с Россией, если придёт к власти © РИА Новости, Нина Зотина

Поэтому сама схема (трансфера власти) — досрочные выборы или в срок — Россию принципиально не волнует, как и создание пророссийских кандидатов, привод их в политику за ручку.

- То есть можно предположить, что процесс интеграции двух стран неизбежен вне зависимости от того, кто будет находиться у власти в Белоруссии?

— Интеграция двух стран неизбежна из-за логики исторического процесса. Другой вопрос, займет это год или двести лет. Не думаю, что исторический процесс нам с белорусами оставил иные варианты.