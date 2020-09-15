Предоставление Минску нового государственного кредита говорит о том, что Россия будет поддерживать белорусский народ, у которого сейчас непростые времена. Об этом рассказал политтехнолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру

Марат Баширов: Лукашенко должен послать чёткие сигналы, в какой форме он видит интеграцию с Россией © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимира Путина с Александром Лукашенко, в ходе которых было принято решение о том, что Москва предоставит Минску новый государственный кредит в размере $1,5 миллиарда.

Это также говорит о том, продолжил эксперт, что Россия будет поддерживать свои энергетические компании, которым на самом деле Белоруссия должна.

То есть, пояснил он, физически эти деньги на счет белорусского Центрального банка или правительства попадут только частично и на коммерческих условиях.

«На 1 августа Белоруссия имела внешний долг $17,5 миллиарда: $1,5 миллиарда — это примерно 8,5% от этой суммы. Они, конечно, пойдут на погашение кредитов, на поддержание валютной ликвидности в стране», — указал Баширов.

Минск испытывает проблемы с курсом белорусского рубля, и, соответственно, надо помочь тем экономическим субъектам, которые могут или свернуть, или частично прекратить свою деятельность как раз из-за валютных проблем, считает политолог.

России это выгодно, потому что она не заинтересована ни в том, чтобы останавливалась экономика Белоруссии, ни в том, чтобы росла социальная напряженность в белорусском обществе, заключил собеседник издания.

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