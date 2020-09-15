Следователи польского Центрального антикоррупционного бюро обыскали бывшего главу «Укравтодора» Славомира Новака и нашли у него доллары, евро, злотые, две квартиры и автомобиль. По мнению дознавателей, все перечисленное нажито коррупционным путем, передает UA.NEWS 15 сентября

В Центральном антикоррупционном бюро Польши подсчитали изъятое у бывшего дорожника имущество. Только наличных получилось более одного миллиона долларов. Хранил их Новак в специально подготовленных тайниках: 536 тысяч евро, 470 тысяч долларов и 30 тысяч злотых.

В Польше арестован бывший глава «Укравтодора» Новак. Выйдет ли следствие на высокопоставленных лиц украинской власти? © ukravtodor.gov.ua

Все эти трофеи, считает польское следствие, нажиты с помощью коррупционных схем. А именно, по версии дознавателей, Новак незаконно влиял на выбор «Укравтодором» предложений по подготовке документации и ремонту дорог за откаты.

Славомир Новак — польский политик и украинский госчиновник. С 2001 по 2005 год был членом Сейма Польши.

С 2011 по 2013 год там же занимал пост министра транспорта, строительства и морской экономики.

Затем в 2016 году был назначен руководителем Украинского транспортного агентства «Укравтодор».

Получил украинское гражданство. 20 июля 2020 года арестован по подозрению в коррупции.

Дело расследуют совместно украинские и польские правоохранители.

Польская сторона обвиняет Новака в создании коррупционной ОПГ, а украинская — в отмывании государственных денег в особо крупных размерах.

В прокуратуре предполагают, что это не единичный эпизод, ведётся следствие.