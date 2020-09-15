По его словам, изначально положительными были тесты десяти паломников, однако повторное тестирование показало, что коронавирусом заразились восемь.
Цебрий отметил, что по договоренности с брацлавскими хасидами был выделен отель специально для больных коронавирусом хасидов. Они будут получать лечение амбулаторно.
Градоначальник добавил, что на сегодняшний день на территории Умани находятся 2 тысячи паломников.
Паломники-хасиды ежегодно приезжают в украинскую Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII—XIX веках. Рош ха-Шана в этом году выпадает на 18-20 сентября.