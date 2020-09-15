В Умани Черкасской области Украины коронавирус выявлен у восьми хасидов. Об этом мэр города Александр Цебрий сообщил журналистам, передают «Украинские новости» во вторник, 15 сентября

По его словам, изначально положительными были тесты десяти паломников, однако повторное тестирование показало, что коронавирусом заразились восемь.

В Умани начали массово диагностировать Covid-19 — мэр © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Градоначальник добавил, что на сегодняшний день на территории Умани находятся 2 тысячи паломников.

Паломники-хасиды ежегодно приезжают в украинскую Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII—XIX веках. Рош ха-Шана в этом году выпадает на 18-20 сентября.