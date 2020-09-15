Оппозиционер Алексей Навальный, которого, по версии ФРГ, якобы отравили в России газом «Новичок», официально подтвердил, что находится в сознании, первым за долгое время постом в соцсетях. Наслаждаться самостоятельным дыханием он порекомендовал своим подписчикам в Instagram 15 сентября

«Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую», — написал он.

Кремль не примет Навального после возвращения блогера из Германии - Песков © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на высказывание оппозиционера, напомнив, что каждый гражданин России имеет право свободно перемещаться.

При этом представитель Кремля сказал, что не видит необходимости встречи сотрудников Администрации президента с Навальным.

Известие о том, что блогер госпитализирован в Омске, появилось в СМИ 20 августа.

Российские врачи пришли к выводам, что у Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови, а как следствие — и кому.

Позднее блогера по просьбе супруги перевезли самолетом в Германию, где якобы у него выявили отравление «Новичком».

При этом Берлин отказался предоставить доказательства и назвать лаборатории, где выявили это якобы отравляющее вещество.