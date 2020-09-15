Генсек ООН Антониу Гутерреш выступил за отмену санкций, которые мешают странам мира бороться с пандемией коронавируса. Об этом он заявил в интервью РИА Новости, опубликованном во вторник, 15 сентября

«Как вы, возможно, знаете, в своем заявлении от 24 марта 2020 года, которое я полностью поддерживаю, Мишель Бачелет (глава УВКПЧ ООН — ред.) призвала срочно пересмотреть широкие секторальные санкции в странах, столкнувшихся с пандемией коронавируса, чтобы избежать в них коллапса медицинской системы, принимая во внимание взрывной эффект, который это может иметь для статистики смертности, страданий и дальнейшего распространения инфекции», — сказал Гутерреш.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По словам генсека ООН, его беспокоит, что «позиция частного бизнеса, стремящегося избежать рисков, может и далее препятствовать законным операциям по оказанию гуманитарной помощи, особенно в банковской сфере».

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию о комплексной борьбе с пандемией коронавируса. В организации назвали пандемию COVID-19 одной из величайших проблем в глобальной истории ООН.