В связи с пандемией на Украине магазины и другие заведения не имеют права обслуживать клиентов, которые отказываются надевать защитную маску.
По какой причине мужчина отказался надеть маску — неизвестно.
При этом отмечается, что рассмотрение дела тоже проходит проблематично. Причина та же — в зале суда мужчина отказывается надевать маску. Из-за этого заседание переносят уже четвертый раз.
Согласно последним данным, на Украине с начала пандемии зафиксировано 156 797 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 3211 пациентов, 69 543 выздоровели.