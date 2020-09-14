В Сумах местный житель подал в суд на супермаркет сети АТБ за то, что его отказались обслуживать без маски. При этом сами заседания суда пока так и не могут начаться. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщило издание ZNAJ.UA

В связи с пандемией на Украине магазины и другие заведения не имеют права обслуживать клиентов, которые отказываются надевать защитную маску.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 13:00 13 сентября

При этом отмечается, что рассмотрение дела тоже проходит проблематично. Причина та же — в зале суда мужчина отказывается надевать маску. Из-за этого заседание переносят уже четвертый раз.

Согласно последним данным, на Украине с начала пандемии зафиксировано 156 797 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 3211 пациентов, 69 543 выздоровели.