Координационный совет (КС) белорусской оппозиции осудил применение силы к протестующим и призвал силовиков не прятать лица под масками. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КС, опубликованном 13 сентября

В воскресенье, 13 сентября, в Минске и других городах Белоруссии прошли массовые акции протеста. По данным МВД, только в Минске задержаны были более 400 протестующих. Сообщается, что в Минске сотрудник милиции вынужден был совершить предупредительный выстрел в воздух, а в Бресте против участников акции применялся водомет.

«Координационный совет разделяет боль и негодование белорусов, подвергнутых насилию во время мирных акций. Мы решительно осуждаем факты применения грубой силы в отношении протестующих», — говорится в сообщении совета.

Лукашенко: одна проблема за другой. Кибервойна в Белоруссии и военная угроза от НАТО © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

«Мы также выступаем против того, что представители силовых структур совершают насилие анонимно: в гражданской одежде, в масках, без знаков ведомственной принадлежности. Такие действия не только нарушают законодательство, но способствуют разгулу произвола и вседозволенности. Вместо того, чтобы защищать безопасность граждан, сотрудники силовых ведомств попирают конституционные права и интересы мирных соотечественников», — добавили в Координационном совете.

Представители оппозиции призвали правоохранителей действовать, не скрывая свою личность, и прекратить «неоправданное применение силы».

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

Несмотря на это, оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, которая набрала около 10% голосов, согласно данным ЦИК.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты ее сторонников. При этом сама Тихановская сбежала в Литву.