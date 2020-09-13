Журналистам следует поинтересоваться у президента Владимира Зеленского, почему он покрывает взяточника в рядах своей партии «Слуга народа». Об этом 13 сентября в своем Facebook написал бывший член президентской политсилы Гео Лерос

Хитрый депутат, который шантажировал Зеленского. Почему Гео Лерос покинул «Слугу народа» © Facebook, Слуга Народу Александра Юрченко на первой части взятки в 13 тысяч долларов, которые предназначались нардепу за законопроект, связанный с бытовыми отходами. Общий размер взятки составлял 20 тысяч долларов.

НАБУ следило за коррупционером два месяца, но генпрокуро Ирина Венедиктова блокирует санкции против него. При этом Зеленский о коррупции в рядах своих сторонников узнал в тот же день, но, как утверждает Лерос, в «президентской команде взяточников ловить нельзя».

«Я еще раз подчеркиваю, Зеленский всем врет, рассказывая, что при нем сняли неприкосновенность с народных депутатов. Стало даже хуже, потому что санкцию теперь может дать его ручной прокурор слуга народа Венедиктова, которая может это делать только против оппонентов режима», — утверждает Лерос.

Самого нардепа Гео Лероса исключили из фракции 1 сентября на заседании Верховной Рады. Перед этим он выступил с трибуны Верховной Рады с обличительной речью в адрес украинской власти.

Верховная Рада Украины 19 декабря прошлого года окончательно во втором чтении приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности. За проект проголосовал 291 народный депутат. Документ вступит в силу с 1 января 2020 года.