По его словам, на вчерашней встрече советников лидеров «нормандской четверки» в Берлине впервые за несколько лет присутствовали представители ОБСЕ — председатель Специальной мониторинговой миссии в Украине Халит Чевик и спецпредставитель в ТКГ Хайди Грау.
«Это означает, что взаимодействие и координированная работа двух форматов вышла на еще более высокий уровень. И мы ожидаем от этого конкретных результатов на ближайшей неделе 15 сентября, когда будет видеоконференция», — заявил Ермак.
Ранее он назвал главным итогом встречи политсоветников «нормандской четверки» продление режима «тишины» в Донбассе.
Ермак также отметил, что берлинская встреча продемонстрировала результативность функционирования «нормандского формата» на уровне внешнеполитических советников, несмотря на то, что такой формат взаимодействия часто подвергался критике.