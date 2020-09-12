Взаимодействие минского и нормандского форматов по мирному урегулированию ситуации в Донбассе выходит на новый уровень, результаты будут заметны на ближайшей встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ), сказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на брифинге в Одессе 12 сентября

По его словам, на вчерашней встрече советников лидеров «нормандской четверки» в Берлине впервые за несколько лет присутствовали представители ОБСЕ — председатель Специальной мониторинговой миссии в Украине Халит Чевик и спецпредставитель в ТКГ Хайди Грау.

«Это означает, что взаимодействие и координированная работа двух форматов вышла на еще более высокий уровень. И мы ожидаем от этого конкретных результатов на ближайшей неделе 15 сентября, когда будет видеоконференция», — заявил Ермак.

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Ермак также отметил, что берлинская встреча продемонстрировала результативность функционирования «нормандского формата» на уровне внешнеполитических советников, несмотря на то, что такой формат взаимодействия часто подвергался критике.