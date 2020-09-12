«Apple не удаляла из AppStore в Украине ни одно из этих приложений. Apple лишь уведомила российских разработчиков о требованиях украинских властей и предложила обратиться к ним напрямую», — заявили в компании.
Накануне Apple уведомила «Россию сегодня» о требовании СБУ удалить мобильные приложения всех брендов «России сегодня» из украинского сегмента AppStore. Компания также уведомила ВГТРК об изъятии приложений «Россия 1», «Россия телевидение и радио», «Вести FM», популярного новостного приложения «Вести.ру», а также НТВ из каталога AppStore на территории Украины.