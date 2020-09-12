Американская компания Apple заявила, что не удаляла из AppStore на Украине приложения ВГТРК и МИА «Россия сегодня» по требованию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом 11 сентября сообщает РИА Новости

Украина.ру на Youtube Почему Лукашенко должен пойти на диалог с оппозицией — Лизан