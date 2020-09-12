Россия направила США ноту с просьбой о заключенном летчике Ярошенко

Российское посольство в США направило в Госдепартамент ноту с просьбой не переводить осужденного российского летчика Константина Ярошенко в другую тюрьму. Об этом 12 сентября сообщили на Facebook-странице дипмиссии

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Дипломат уточнил, что в посольстве обеспокоены решением американских властей о переводе Ярошенко в другое исправительное учреждение. Посольству, по его словам, неизвестны название, тип и режим тюрьмы, в которую США захотели этапировать летчика.

Константина Ярошенко осудили в 2011 году за участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков. В Соединенные Штаты его доставили из Либерии, где арестовали 28 мая 2010 года. Россиянина удерживали в тюрьме без предоставления консульской и адвокатской помощи, подвергали пыткам, чтобы выбить признательные показания. Российских дипломатов об аресте не уведомили. Ярошенко якобы уличили в транспортировке крупной партии кокаина и осудили на 20 лет.