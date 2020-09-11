Москва заявила о необходимости внутрибелорусского диалога со всеми силами в республике, но президент Александр Лукашенко пока не готов к этому диалогу. Об этом рассказал специалист по российско-белорусским отношениям Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

«Не деньги и не политика». Болкунец сказал, о чем Лукашенко следовало бы договариваться с Россией © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Сергей Лавров заявлял, что в Белоруссии находятся 200 представителей экстремистских группировок из Украины, которые пытаются спровоцировать беспорядки.

Эксперт подчеркнул, что такое поведение белорусского президента создает дополнительные риски не только для стабильности республики, но и для России, потому что если ситуация начнет выходить из под контроля, этим могут воспользоваться в том числе и внешние силы.

«Лавров говорил о радикалах из Украины. Я не исключаю, что такие лица могут быть на территории Белоруссии. Для это немного нужно. Какие-нибудь провокаторы могут что-то делать против мирных демонстрантов, какие-нибудь снайперы появятся не дай Бог», — указал Болкунец.

Чтобы этого избежать, нужно чтобы белорусское руководство как можно быстрее запустило конституционные механизмы транзита власти, внести изменения в главный документ страны, провести референдум и после этого провести новые парламентские и президентские выборы, добавил политолог.

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Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.