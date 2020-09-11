«Во-первых, я не считаю дела, в которых фигурирует Порошенко, политическими. И это даже опросы подтверждают. Политическую окраску дает целенаправленное формирование общественного мнения. Все это используется в политической компании и создании популярности. Нет никакого давления в том, что расследовать, а что — нет», — заявил он.
Соколов пояснил, что ГБР обязано регистрировать производство по заявлению, даже если не видит состава преступления. Он также напомнил, что по всем делам Порошенко проходит как свидетель. Подозреваемый он только по делу, в котором следствие завершено — о назначении первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.