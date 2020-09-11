И.о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Александр Соколов отрицает политическую составляющую в расследовании уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Украины и депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Петр Порошенко. Об этом 11 сентября он заявил в интервью "Интерфакс-Украина"

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