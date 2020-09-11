«Украина входит в отопительный сезон, мы сейчас к этому очень активно готовимся, с рекордными запасами топлива. У нас на сегодня 3 миллиона тонн угля, что почти в 3 раза больше, чем в прошлом и позапрошлом году, у на 26 миллиардов кубометров газа в газохранилищах. Это даёт нам уверенность в безопасности поставок энергоресурсов в отопительный период», — сказала Буславец.

Минэнерго Украины обеспокоился поставками топлива из Белоруссии из-за забастовок на НПЗ
Минэнерго Украины обеспокоился поставками топлива из Белоруссии из-за забастовок на НПЗ
© РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк
При этом она отказалась спрогнозировать, какими в этом отопительном сезоне будут тарифы на тепло, сославшись на то, что министерство не устанавливает цены. 