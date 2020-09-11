И.о. министра энергетики Ольга Буславец заявила, что украинцам не стоит переживать о том, что в случае холодной зимы они останутся без тепла в домах. Об этом 11 сентября она заявила на пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube министерства

Украина.ру на Youtube Карназыцкий объяснил, почему лидеры белорусской оппозиции пустили все на самотёк