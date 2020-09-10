Четырехчасовое интервью бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана журналисту Дмитрию Гордону представляет собой смесь банальности с неадекватным восприятием украинской политической реальности. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко 10 сентября на пресс-конференции в Москве

Алексей Попов: Богдан своим интервью показал, что Зеленский находится в окружении не тех людей © sobityadnya.ru

«Собрали все, что было в информационном пространстве, и четыре часа излагали Гордону. Гордон — это человек, который бесплатно утром даже глаза не откроет. Следовательно, для того чтобы он сидел четыре часа и выслушивал Богдана, его должны были хорошо убедить, простимулировать и мотивировать. Богдан не настолько выдающийся политик, мнение которого всем интересно», — категоричен Ищенко.

Политолог подчеркнул, что те, кто сейчас выступает с острой критикой Зеленского, так или иначе связаны с олигархом Игорем Коломойским, который злится от того, что Зеленский не выполнил данные ему обещания.

Слова спикера прозвучали 10 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Бомба от Богдана: над Зеленским сгущаются тучи» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.