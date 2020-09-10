При президенте Леониде Кравчуке было принято решение, что Украина должна активно участвовать в миротворческих операциях за рубежом. Тогда из США прибыли 10 человек, лишь двое из которых были военными, а остальные — сотрудниками ЦРУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев

По его словам, эти люди получили доступ к личным делам украинских военнослужащих.

«Полтора месяца они выбирали людей, которые, во-первых, знают английский язык, а во-вторых, имеют перспективы роста», — рассказал собеседник издания.

Олег Царёв: Все кандидатуры руководителей разведки Украины согласовывались с США © РИА Новости, Нина Зотина

«Были сформированы первые группы по 30 человек, в составе каждой был один сотрудник из ДКР и один из ГУР. Эти люди участвовали в миротворческих миссиях, где с ними проводилась работа. За короткое время через миротворческие миссии прошло около 10 тысяч человек. Самые податливые офицеры ГУР и ДКР (Департамент контрразведки), а также многие сотрудники Вооруженных сил были завербованы», — объяснил Царев.

По словам Олега Царева, Валерий Кондратюк — кадровый агент ЦРУ, а такие люди, как Валентин Наливайченко (экс-глава СБУ), Алексей Петров (экс-руководитель Департамента контрразведки СБУ), Василий Бурба (экс-начальник ГУР), были основоположниками агентской сети ЦРУ на Украине.

Полностью интервью можно прочитать здесь.