По его словам, эти люди получили доступ к личным делам украинских военнослужащих.
«Полтора месяца они выбирали людей, которые, во-первых, знают английский язык, а во-вторых, имеют перспективы роста», — рассказал собеседник издания.
После того, как кураторы из США уехали, осталась постоянно действующая миссия, которая принимала участие в отборе людей из Министерства обороны для поездок за рубеж.
«Были сформированы первые группы по 30 человек, в составе каждой был один сотрудник из ДКР и один из ГУР. Эти люди участвовали в миротворческих миссиях, где с ними проводилась работа. За короткое время через миротворческие миссии прошло около 10 тысяч человек. Самые податливые офицеры ГУР и ДКР (Департамент контрразведки), а также многие сотрудники Вооруженных сил были завербованы», — объяснил Царев.
По словам Олега Царева, Валерий Кондратюк — кадровый агент ЦРУ, а такие люди, как Валентин Наливайченко (экс-глава СБУ), Алексей Петров (экс-руководитель Департамента контрразведки СБУ), Василий Бурба (экс-начальник ГУР), были основоположниками агентской сети ЦРУ на Украине.
Полностью интервью можно прочитать здесь.