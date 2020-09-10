Военные разведчики Украины 7 сентября отметили свой профессиональный праздник. Об интригах внутри ведомства и о том, кому на самом деле подчиняются сотрудники Главного разведывательного управления, изданию Украина.ру рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв

- Олег, какие задачи стоят перед военной разведкой Украины?

— У Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины несколько задач. Первое — это добыча информации, аналитика и спецоперации. Причём по старому закону, который был принят, когда я был народным депутатом, спецоперации проводились только в военное время. Но с 2014 года ГУР стал проводить спецоперации не на территории Украины.

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- Недавно в Барнауле задержали военнослужащего ракетных войск РФ по подозрению в шпионаже в пользу Украины…

— Да, это работа ГУР. Убийство [экс-главы ДНР Александра] Захарченко, убийства известных командиров ополчения ДНР и ЛНР — это работа ГУР совместно с Департаментом контрразведки Украины при СБУ. При Петре Порошенко работа была поставлена так: ДКР — это голова, а ГУР — это руки. ГУР находится на Рыбалськом острове в Киеве, кроме этого в ГУР есть Хмельницкий центр. Спецоперация по Владимиру Рубану и Надежде Савченко проводилась именно в Хмельницком (экс-руководителя организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана и нардепа Надежду Савченко обвинили в подготовке террористического акта и госпереворота — Ред.).

Во времена Порошенко Департамент контрразведки возглавлял Валерий Кондратюк, правая рука Валентина Наливайченко. Он был завербован ЦРУ при очень забавной ситуации, когда надо было или получать уголовное дело в США, или идти на сделку.

Кондратюк создал мозговой центр в СБУ, а диверсионные отряды формировались в ГУР.

Причем в эти отряды набирали людей без послужных списков из числа хорошо проявивших себя в "АТО". Члены этих групп из пяти-шести человек не знали друг друга. При Петре Порошенко было нормой, когда минимум две группы находились на территории Крыма.

Они приезжали под видом отдыхающих, знакомились с местными жителями, потом возвращались, подготовив условия для выполнения задания. Поскольку люди никогда раньше не были связаны ни с ГУР, ни с СБУ, вычислить их было чрезвычайно сложно.

- Кондратюк остался и при Зеленском, он глава Службы внешней разведки Украины. Что изменилось в этой структуре со времён Порошенко?

— Валерий Кондратюк — кадровый агент ЦРУ. Наливайченко, Кондратюк, Петров, Бурба — это люди, которые были основоположниками агентской сети ЦРУ на Украине.

Донбасс и перспектива ядерной войны © commons.wikimedia.org, Tech. Sgt. Evelyn Chavez (U.S.A.F.) Кравчуке было принято решение, что Украина активно участвует в миротворческих операциях. Из США прибыли 10 человек, только двое из них были военными, остальные — цэрэушники.

Эти люди получили доступ к личным делам военнослужащих. Полтора месяца они выбирали людей, которые, во-первых, знают английский язык, а во-вторых, имеют перспективы роста. После того, как они уехали, осталась постоянно действующая миссия, которая принимала участие в отборе людей из Министерства обороны для поездок за рубеж.

Были сформированы первые группы по 30 человек, в составе каждой был один сотрудник из ДКР и один из ГУР. Эти люди участвовали в миротворческих миссиях, где с ними проводилась работа. За короткое время через миротворческие миссии прошло около 10 тысяч человек. Самые податливые офицеры ГУР и ДКР, а также многие сотрудники Вооруженных сил были завербованы.

Если брать по количеству агентов ЦРУ, то их больше всего в ГУР и ДКР. Скажу больше, начиная со Скипальского, основоположника ГУР, все назначения руководителей разведки согласовывались с США.

Царёв: военная разведка Украины подчиняется США? допустил халатность, оставив 90% сотрудников ГУР на местах, то же самое было в МИД. Во время Майдана ни один посол не выступил в поддержку Януковича.

За полтора месяца до Майдана структура СБУ, подотчетная Януковичу, выявила, что руководитель ГУР не занимается своей работой. То есть данные о подготовке Майдана не доходили до Януковича.

- Кирилл Буданов, новый начальник ГУР, тоже агент США?

— Буданов — выходец из Крыма, лучший снайпер СНГ. В "АТО" ему нравилось убивать людей. После подрыва на мине ему удалили ногу. Когда провалилось дело по чевэкашникам в Белоруссии, нужно было кого-то делать виноватым. Виноватым сделали начальника ГУР Бурбу, вместо него поставили Буданова.

Кирилл Буданов, безусловно, работает с США, другого быть не может. Этот человек любит убивать, будет убивать, его ничто не остановит, но как организатор, как аналитик, он весьма слабый.

- Как Россия может бороться с украинской разведкой и как ей обезопасить от диверсий полуостров Крым?

— Все знают, что была попытка устроить диверсии в Крыму. За спецоперацию на Украине отвечали два полковника. Но, наверно, Бог любит Россию, потому что в самое короткое время после спецоперации эти два полковника погибли. Не думаю, что РФ причастна к этому, но, вероятно, Россия будет отвечать в дальнейшем таким же образом.

Донбасс: Зеленскому не хватает власти, чтобы закончить войну © пресс-служба президента Украины

Если вернуться к президентам, то Порошенко детально всегда контролировал выполнение всех спецопераций. С Зеленским — совершенно другая ситуация. Зеленскому докладывают только по тем операциям, по которым есть риск провала. Это делается для того, чтобы в случае провала переложить ответственность на Администрацию президента, как это произошло с «ЧВК» в Белоруссии.

Кстати, в деле «ЧВК» работали не только ГУР и ДКР, но и сотрудники ЦРУ.

- Вернемся к борьбе за власть в самой Украине. Сохраняется ли угроза президенту Владимиру Зеленскому со стороны главы МВД Арсена Авакова?

— В интервью вашему изданию я говорил, что у Зеленского стоит задача — снять Авакова с должности руководителя полиции. Аваков сейчас контролирует улицу, контролирует боевиков. Причем как боевиков, которые сейчас под Кивой в ОПЗЖ, так и радикальных правых боевиков. У него монополия на улицу.

Это чрезвычайно опасно для Зеленского, рейтинг которого стремительно падает. Думаю, что местные выборы покажут, что рейтинг Зеленского — около 15%. Зеленский понимает, что в этой ситуации кто будет руководить улицей, тот будет владеть страной.

Потому что при таком низком рейтинге от Зеленского побегут чиновники и депутаты.

Депутаты Верховной Рады будут понимать, что у Зеленского нет политического будущего, начнут искать новых хозяев, чиновники перестанут выполнять команды. И здесь должность Авакова, руководителя полиции, будет ключевой.

- На какие кадровые решения может пойти Зеленский, чтобы уменьшить влияние Авакова?

— Зеленский предлагал Авакову, я об этом говорил вашему изданию, должность вице-премьера, его хотели формально повысить и оторвать от руля. Аваков заявил, что готов идти только на премьера. Это выбило Зеленского из колеи, и Валерий Кондратюк (ныне глава Службы внешней разведки Украины. — Ред) предложил свои услуги: назначьте меня руководителем СБУ, и я принесу голову Авакова.

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Кондратюк говорит, что ведомства СВР и ГУР останутся под ним, и готовит руководителей на эти два ведомства. Думаю, что Бурба (экс-начальник Главного управления разведки Украины. — Ред.) и Петров (экс-руководитель контрразведки СБУ, глава Закарпатской ОГА. — Ред.) будут востребованы.

- Не считаете ли вы, что с такими рокировками власти уже опоздали, ведь скоро местные выборы?

— Сейчас на Украине обсуждается замена премьера и Кабинета министров под местные выборы. Все понимают, что снятие Шмыгаля, который ничем себя не проявил, и министров, которые ничем себя не проявили, может быть, добавит несколько процентов Зеленскому. Решение не принято, но вопросы по рокировкам обсуждаются.

Так что сейчас обсуждать перспективы Кирилла Буданова (новый начальник ГУР. — Ред.) нет смысла, новый геополитический шторм на Украине все расставит по своим местам. Но у меня нет сомнений, что без ЦРУ и посольства США новый руководитель ГУР не будет назначен.