Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова расценивает события последних дней как похищение. Об этом 9 сентября сообщил штаб экс-претендента на пост президента республики Виктора Бабарико, передает РИА Новости

Знак и Колесникова арестованы, у следствия есть доказательства их вины - СК Белоруссии © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Сторонники Бабарико потребовали расследовать «факт похищения» Колесниковой, «незаконное удержание и угрозы», а также прекратить уголовное дело против нее и других оппозиционеров — юристов Знака, Ильи Салея и всех, кого в штабе Бабарико считают политическими заключенными.

В начале недели экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение Колесниковой, а также членов координационного совета белорусской оппозиции Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждал, что коллеги-оппозиционеры якобы «выбросили» Колесникову из машины при пересечении белорусско-украинской границы.

Во вторник стало известно о попытке вывоза Колесниковой с территории Белоруссии.

В тот же день Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что Колесникова, Кравцов и Родненков якобы покинули республику на автомобиле и оказались на территории Украины. По версии комитета, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, чем создала угрозу жизни военнослужащему. Колесникову при этом якобы «выпихнули» из автомобиля, впоследствии она была задержана. Позже появилась информация, что Колесникова не пересекла границу Украины, ее пытались вывезти из Белоруссии принудительно, но она порвала свой паспорт.

В среду стало известно, что Колесникова арестована и находится в минском СИЗО №1. В тот же день ее перевели в статус подозреваемой по делу о захвате власти. США предупредили Минск об ответственности за безопасность Колесниковой.