На кадрах видно, как во время речи Макрон начинает кашлять, снимает защитную маску, пьет воду и просит дать ему новое средство защиты.
«Я что-то вдохнул и закашлялся, поэтому решил сменить маску на более легкую», — прокомментировал случившееся сам Макрон.
Президент Франции уточнил, что не представляет опасности, хоть и вернулся недавно из «красной зоны», потому что сдал тест на COVID-19, и он отрицательный.
А вот британским школьникам в начале сентября запретили кашлять. Речь идет, правда, об умышленном кашле, чтобы напугать окружающих. Также в Великобритании запретили шутить о коронавирусе.