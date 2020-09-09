Приступ кашля застал президента Франции Эммануэля Макрона во время публичного выступления перед студентами профессионального лицея по подготовке специалистов в области авиации. Соответствующее видео опубликовало издание Ouest-France в своем Twitter 9 сентября

Эксперт рассказал, как медицинская маска может повысить риск заражения коронавирусом © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

«Я что-то вдохнул и закашлялся, поэтому решил сменить маску на более легкую», — прокомментировал случившееся сам Макрон.

Президент Франции уточнил, что не представляет опасности, хоть и вернулся недавно из «красной зоны», потому что сдал тест на COVID-19, и он отрицательный.

<br />

А вот британским школьникам в начале сентября запретили кашлять. Речь идет, правда, об умышленном кашле, чтобы напугать окружающих. Также в Великобритании запретили шутить о коронавирусе.

​