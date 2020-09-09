Певица Оля Полякова сделала шокирующее заявление о своем весе

На снимке звезда предстала на фоне осеннего поля в полосатом платье и темной куртке. При этом фотография обработана так, что кажется, будто певица сильно прибавила в весе.
«Я должна признаться, я давно фотошоплю свои фото и видео! Я уже 2 года выгляжу так! Фух, камень с души», — пошутила Полякова.
Фанаты восприняли новость с юмором. Они предложили Поляковой пойти в новое шоу «Взвешенные и счастливые».
«Все равно богиня», «Секси-куколка», «Оль, ну что ты рассказываешь… в жизни ты ещё толще», — написали они в комментариях.