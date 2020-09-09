Певица Оля Полякова сделала шокирующее заявление о своем весе

Украинская певица Оля Полякова на днях опубликовала в Instagram фотографию, где она позирует в необычном виде

Украинская певица Оля Полякова пригрозила правительству большой дубиной © Secretsecvice / wikimedia.org

«Я должна признаться, я давно фотошоплю свои фото и видео! Я уже 2 года выгляжу так! Фух, камень с души», — пошутила Полякова.

Фанаты восприняли новость с юмором. Они предложили Поляковой пойти в новое шоу «Взвешенные и счастливые».

«Все равно богиня», «Секси-куколка», «Оль, ну что ты рассказываешь… в жизни ты ещё толще», — написали они в комментариях.