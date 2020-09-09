У протестов в Минске сложился своеобразный ритм. В будние дни город живет в обычном режиме, проходят разве что точечные немногочисленные акции, зато остаются силы на многотысячные митинги выходного дня, рассказал в интервью изданию Украина.ру белорусской политолог Всеволод Шимов

По его словам, нельзя говорить о том, что происходит спад протестной активности.

«Митингует в основном Минск, в провинции все уже более или менее улеглось. В Минске публика традиционно более политизированная и оппозиционно настроенная, плюс подоспела "свежая кровь" в виде студентов. Так что на какое-то время протестного заряда еще хватит», — объяснил Всеволод Шимов.

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Всеволод Шимов: Основная проблема белорусского протеста — отсутствие лидеров и стратегии борьбы © vk.com, Всеволод Шимов Александру Лукашенко.

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