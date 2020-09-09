По его словам, нельзя говорить о том, что происходит спад протестной активности.
«Митингует в основном Минск, в провинции все уже более или менее улеглось. В Минске публика традиционно более политизированная и оппозиционно настроенная, плюс подоспела "свежая кровь" в виде студентов. Так что на какое-то время протестного заряда еще хватит», — объяснил Всеволод Шимов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело.
Во вторник, 8 сентября, ведущийся из Польши Telegram-канал Nexta_live перепостил призыв к белорусам создавать собственные «отряды самообороны».