Попытки Литвы позиционировать себя в качестве союзника гитлеровской Германии выглядят довольно глупо, поскольку Литва никогда не была союзником Третьего рейха. Об этом рассказал историк и публицист Армен Гаспарян 7 сентября в комментарии аналитическому порталу RuBaltic.Ru

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Эксперт подчеркнул, что если латышей и эстонцев нацисты еще как-то планировали онемечить, то жителям Литвы, среди которых было больше всего евреев в Прибалтике, было уготовано уничтожение.

«Объяснять властям, что это глупо, — безнадежно. Потому что все остальное будет вызывать море вопросов, на которые они, конечно, не смогут ответить положительно для себя, а отрицательные ответы им не нужны», — уверен Гаспарян.

Поскольку Литва демонстрирует неприятие советской истории, то ей остается либо пиарить межвоенный период, когда она была страной-лимитрофом (а это многим не очень нравится по понятным причинам), либо заниматься героизацией истории, которая тесно связана с немецкой оккупацией, добавил специалист.