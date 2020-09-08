Ранее литовские СМИ опубликовали обширный материал на тему 80-летия военно-морских сил нацистской Германии в Балтии. Статья написана в самых хвалебных выражениях. Материал сопровождают архивные фотографии с изображением запрещенной в Литве свастики.
Эксперт подчеркнул, что если латышей и эстонцев нацисты еще как-то планировали онемечить, то жителям Литвы, среди которых было больше всего евреев в Прибалтике, было уготовано уничтожение.
«Объяснять властям, что это глупо, — безнадежно. Потому что все остальное будет вызывать море вопросов, на которые они, конечно, не смогут ответить положительно для себя, а отрицательные ответы им не нужны», — уверен Гаспарян.
Поскольку Литва демонстрирует неприятие советской истории, то ей остается либо пиарить межвоенный период, когда она была страной-лимитрофом (а это многим не очень нравится по понятным причинам), либо заниматься героизацией истории, которая тесно связана с немецкой оккупацией, добавил специалист.