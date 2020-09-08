Ранее после доклада главе ДНР Денису Пушилину о происходящем в районе населенного пункта Шумы им было принято решение продолжить наблюдение за ситуацией и перенести начало операции по устранению украинских укреплений с 7 сентября на 10.00 9 сентября 2020 года.
Эксперт отметил, что Пушилин очень активно взаимодействует с донецкими военными и всегда прислушивается к их позиции, а также постоянно в контакте с Москвой по административно-дипломатическим каналам.
«Вполне возможно, что, консультируясь с теми и с другими, он пришел к выводу, что целесообразно перенести сроки ультиматума на 9-е число. Возможно, это связано с дипломатическими соображениями. Возможно, с военными», — указал Пегов.
В любом случае о правильности или неправильности этого решения судить рано, считает военный корреспондент.
По его мнению, когда речь идет о настолько деликатных и одновременно по-своему радикальных шагах, далеко не всегда все нюансы можно проговорить публично.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.