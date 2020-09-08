- Семён, что сейчас происходит на линии соприкосновения ВСУ с Народной милицией ДНР? Чего добивается Украина?

— По информации проекта @wargonzo, донбасский фронт в настоящий момент западными кураторами украинских силовиков (ВСУ, СБУ, Нацгвардии и НВФ) не рассматривается в отрыве от фронта белорусского. Поясню.

На случай если Россия слишком активно включится в повестку официального Минска — перед Киевом кураторы (очевидно, что натовские) поставили задачу нанести удар по Донбассу. К этому ВСУ так активно и готовятся, в том числе не только подгоняя дополнительную технику к позициям, но и определенным образом улучшая их, в преддверии возможной эскалации.

Наталья Никонорова: План «Ы» и другие приключения Украины в попытке не выполнять свои обязательства
Наталья Никонорова: План «Ы» и другие приключения Украины в попытке не выполнять свои обязательства
© из личного архива Натальи Никоноровой

- Почему срок ультиматума главы ДНР Дениса Пушилина перенесен на 9 сентября? Украина все-таки пошла навстречу требованиям ДНР?

— Перенесение срока наверняка связано с объективными причинами. Пушилин очень активно взаимодействует с донецкими военными, это во-первых, и всегда прислушивается к их позиции. А во-вторых, он постоянно в контакте с Москвой по административно-дипломатическим каналам. Вполне возможно, что, консультируясь с теми и с другими, он пришел к выводу, что целесообразно перенести сроки ультиматума на 9-е число. Возможно, это связано с дипломатическими соображениями. Возможно, с военными.

В любом случае, о правильности или неправильности этого решения судить рано. Предпочитаю судить по факту. Когда речь идет о настолько деликатных и одновременно по-своему радикальных шагах, далеко не всегда все нюансы можно проговорить публично.

- Как разнится ситуация на линии соприкосновения при Порошенко и при Зеленском — частота обстрелов, например, гибель людей и уничтожение инфраструктуры? Жить стало спокойней?

— Для начала стоит уточнить, что период правления Порошенко концептуально делится на три этапа и сравнивать надо исходя из такого разделения, на мой личный взгляд.

То ли усиливают, то ли демонтируют. Пушилин перенес операцию по уничтожению незаконных сооружений ВСУ
То ли усиливают, то ли демонтируют. Пушилин перенес операцию по уничтожению незаконных сооружений ВСУ
© РИА Новости, Геннадий Дубовой | Перейти в фотобанк

Первый — это активная фаза войны, сотни погибших мирных жителей. Второй — это систематическое и регулярное артиллерийское давление на гражданское население. И третий — предвыборный Порошенко, явно умеривший свой пыл и переключившийся на прямые провокации в отношении РФ.

Зеленский, на мой взгляд, находится где-то между вторым и третьим этапом правления Порошенко. Но есть стойкое ощущение, что он движется в направлении первого и, судя по времени, которое ему отведено законом, у него есть все шансы переплюнуть Порошенко по вышеперечисленным параметрам.