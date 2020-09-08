Кураторы поставили перед Киевом задачу нанести удар по Донбассу, если Россия слишком активно включится в повестку официального Минска. К этому ВСУ активно и готовятся, подгоняя дополнительную технику к позициям и определенным образом улучшая их, говорит военный корреспондент, руководитель проекта WarGonzo Семён Пегов

- Семён, что сейчас происходит на линии соприкосновения ВСУ с Народной милицией ДНР? Чего добивается Украина?

— По информации проекта @wargonzo, донбасский фронт в настоящий момент западными кураторами украинских силовиков (ВСУ, СБУ, Нацгвардии и НВФ) не рассматривается в отрыве от фронта белорусского. Поясню.

На случай если Россия слишком активно включится в повестку официального Минска — перед Киевом кураторы (очевидно, что натовские) поставили задачу нанести удар по Донбассу. К этому ВСУ так активно и готовятся, в том числе не только подгоняя дополнительную технику к позициям, но и определенным образом улучшая их, в преддверии возможной эскалации.

- Почему срок ультиматума главы ДНР Дениса Пушилина перенесен на 9 сентября? Украина все-таки пошла навстречу требованиям ДНР?

— Перенесение срока наверняка связано с объективными причинами. Пушилин очень активно взаимодействует с донецкими военными, это во-первых, и всегда прислушивается к их позиции. А во-вторых, он постоянно в контакте с Москвой по административно-дипломатическим каналам. Вполне возможно, что, консультируясь с теми и с другими, он пришел к выводу, что целесообразно перенести сроки ультиматума на 9-е число. Возможно, это связано с дипломатическими соображениями. Возможно, с военными.

В любом случае, о правильности или неправильности этого решения судить рано. Предпочитаю судить по факту. Когда речь идет о настолько деликатных и одновременно по-своему радикальных шагах, далеко не всегда все нюансы можно проговорить публично.

- Как разнится ситуация на линии соприкосновения при Порошенко и при Зеленском — частота обстрелов, например, гибель людей и уничтожение инфраструктуры? Жить стало спокойней?

— Для начала стоит уточнить, что период правления Порошенко концептуально делится на три этапа и сравнивать надо исходя из такого разделения, на мой личный взгляд.

Первый — это активная фаза войны, сотни погибших мирных жителей. Второй — это систематическое и регулярное артиллерийское давление на гражданское население. И третий — предвыборный Порошенко, явно умеривший свой пыл и переключившийся на прямые провокации в отношении РФ.

Зеленский, на мой взгляд, находится где-то между вторым и третьим этапом правления Порошенко. Но есть стойкое ощущение, что он движется в направлении первого и, судя по времени, которое ему отведено законом, у него есть все шансы переплюнуть Порошенко по вышеперечисленным параметрам.