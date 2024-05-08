https://ukraina.ru/20240508/1054957633.html

Андрей Пинчук о том, как в БАРСе-13 воюют "вагнера", а бывшие зеки становятся русскими патриотами

Андрей Пинчук о том, как в БАРСе-13 воюют "вагнера", а бывшие зеки становятся русскими патриотами - 08.05.2024 Украина.ру

Андрей Пинчук о том, как в БАРСе-13 воюют "вагнера", а бывшие зеки становятся русскими патриотами

Командир добровольческого отряда БАРС-13 полковник Андрей "Писарь" Пинчук рассказал изданию Украина.ру, почему ливни, ураганный ветер и РЭБ помогают его подразделению выжить на поле боя, и почему бы он некоторых отсидевших из своего отряда никогда бы не променял на несидевших

2024-05-08T06:12

2024-05-08T06:12

2024-05-08T06:12

интервью

андрей пинчук

сво

спецоперация

красный лиман

авдеевка

москва

союз добровольцев донбасса

александр бородай

украина.ру

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- Андрей, в прошлом году вышла твоя шокирующая, скандальная книга "СВО. Клаузевиц и пустота", которую хвалили многие известные люди. В ней ты проанализировал проблемы и ошибки российской армии, которая та совершила в первые полгода специальной военной операции. Ты воевал в 2022 году. Потом ушел. А с осени 2023 года снова в строю. Командуешь добровольческим отрядом БАРС-13, воюющим под Бахмутом и Часовым Яром. Почему вернулся в строй? Решил теорию, изложенную в своей книге, проверить практикой?- Ну послушай, помимо теорий, практики, книг и прочего все-таки есть еще другая жизнь, немного более важная. Это, как бы кому-то не казалось банальным, патриотические чувства. Я с юных лет нахожусь в определенной системе координат. И было бы глупо и странно в какой-то момент эту систему координат менять. Она ориентирована на патриотизм, на служение Родине.Поэтому просто смотреть со стороны, как твои товарищи воюют, и продолжать просто писать книги (а книги я и сейчас продолжаю писать) не могу. Все-таки в войне нужно участвовать. Меня всегда удивляли люди, которые с каким-то восхищением или позитивом говорят о специальной военной операции, но при этом попивают кофе где-нибудь в Москве или в Питере и просто одобряют. Вот поэтому я на фронте.- А почему ты командуешь именно БАРСом-13, а не, скажем, бывшими зеками из "Шторм Z"? Как и от кого тебе поступило предложение принять на себя командование этим подразделением?- Считаю, что бывшими зэками должны командовать зэки. От тюрьмы и от сумы на Руси не зарекаются, но я в края не столь отдаленные пока не собираюсь. К тому же в наших тюрьмах сидят не только уголовники, но и бывшие офицеры, в том числе и старшие. Туда сейчас, как вы знаете, один из бывших высокопоставленных военных чиновников отправился. Так что там есть кому командовать.А если серьезно, то я еще не только первый министр госбезопасности ДНР, но и исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса, соучредителем которого был в 2015 году. Поэтому и пришел в то подразделение, которое сформировано из членов СДД.В 2022 году наш Союз выступил с инициативой создания нескольких добровольческих подразделений: ими стали БАРС-13, БАРС-14, БАРС – 23 и бригада св. Георгия, которой командует Александр Бородай.БАРС расшифровывается так: боевой армейский резерв страны. Он отличается от армейских подразделений тем, что с армией ты связываешь свою жизнь, а в БАРСы приходишь служить по контракту на время боевых действий. Есть, как вы знаете, ЧВК, частные военные компании. Так вот БАРС – это государственная военная компания.Когда были расформированы кадрированные воинские части, стал вопрос: а как и каким образом с резервистами работать так, чтобы они могли в едином подразделении в случае необходимости вступить в бой? Вот тогда и была придумана система БАРСов. Это полукадрированное, полуополченческое подразделение.Когда началась СВО, многое у нас перестроилось. Многое пошло не так, как предполагалось изначально в документах. И система БАРС стала формироваться по нескольким принципам: либо по территориальному, когда отдельный регион формирует свой резерв: например, татарский батальон, башкирский батальон, казачий батальон и так далее.БАРС-13 отметил совсем недавно в этом году свое двухлетие: 5 мая он впервые вышел на боевые. Мы всегда были на первой линии: или в обороне, в штурмах. Мы воевали в Изюме, в Богородичном, защищали Красный Лиман, а сейчас воюем на Бахмутском и Часов-Ярском направлениях.У меня в отряде достаточно большое количество бывших бойцов того же "Вагнера" и "Редута". Они воюют прекрасно, чувствуют себя в отряде комфортно.- Мне говорили, что когда ты пришел в отряд, то сразу железной рукой стал наводить порядок в подразделении, потому что дисциплина ослабла, многие не умели толком стрелять. Говорят, ты выгнал из БАРСа-13 воров и мародеров, и тех, кто пришел не воевать, а просто поставить галочку в личном деле. В общем, ты всё переформатировал. Так это или не так?- То, что переформатировал, правда. Да, были неприятные факты в коллективе. В каждом подразделении всегда накапливается определенный негатив. У нас после моего прихода, в штабе, например, появилась Доска позора, которую ты сам видел, когда приезжал к нам.Ты помнишь, что там написано по каждому из тех, кто там висит, почему он туда попал. Да, были те, кто пытался что-то себе присвоить. Да, были трусы, были те, кто употреблял алкоголь. Естественно, от таких товарищей мы избавлялись.Но сказать, что весь БАРС-13 был таким, было бы неправдой. Просто в каждом подразделении надо периодически наводить порядок. В экстремальных условиях, а война – это всегда нечто экстремальное, попадают и проблемные люди, люди с патологиями.Знаете же поговорку: кому война, а кому мать родна. Но ядро отряда оказалось здоровым. Но все равно все пришлось перезагружать.- А много в отряде было "пятисотых", то есть бойцов, которые отказывались идти в бой, а потом и покидавших отряд совсем? Если таковые были, то каковы причины этого отказничества? Ведь люди знали, что идут на войну, что их могут ранить, или убить. Объясни психологию этих людей.- "Пятисотые" есть во всех подразделениях. Приведу простой пример. Когда шел украинский "контрнаступ", большинство наших подразделений было в обороне, но в активной обороне. Мы пытались маневрировать и контраатаковать, но все же мы были в обороне. В чем тогда была задача наших подразделений? Удержать фронтВот мы вспомнили Красный Лиман. Чем БАРС-13 там занимался? Оборонял город. Бойцы защищались, отбивались, наносились ответные удары. А сейчас принцип другой – надо наступать. Представь себе человека, который находился все время в окопе, а теперь ему надо из этого окопа вылезти и пойти в атаку, причем зачастую по чистому полю без всяких укрытий.Так вот, тот, который себя хорошо показал в обороне, сидя в окопе, иногда не может пойти в атаку. Это не значит, что он плохой боец, просто у человека такая вот психология – у него есть свой предел.Тема "пятисотых" привязана к очень большому количеству сопутствующих факторов. Человек пришел к нам, надеялся "пересидеть", а тут на тебе, ему дают автомат и говорят "вперед"…- … без подготовки?- Нет, мы никого не посылаем на штурм или в бой просто так, без подготовки. У нас есть свой полигон, у нас достаточно длительное время проходит боевое слаживание. Более того, наши "птичники" (операторы БПЛА – прим.) всегда снимают поле боя перед тем, как на поле выходить. И командиры это поле боя изучают, планируя выдвижение. То есть каждый из солдат должен знать свой маневр, как известно. Поэтому у нас всегда идет боевая подготовка.И зачастую в ходе этой подготовки боец понимает, что он в окопе мог сидеть, а из окопа выйти ─ это совсем другое. Я тебя уверяю, люди сами себя не очень хорошо знают.Человеку кажется, что он смелый. У меня был такой боец, который пришел и сказал: вы знаете, я считал, что смогу. А вот вышел и понял, что не могу. Не могу себя пересилить. Пришел боец и честно это сказал. Такие "пятисотые" тоже бывают. Понимаешь? Их надо правильно разделять: жулики, которые на три дня за ветеранкой пришли, за УБД – это одно, а те, кто не смог себя пересилить, это другое. Мы стараемся им просто предложить какие-то другие места: водителя или артиллериста.Есть жулики, которым, когда начинают наводить порядок, служить некомфортно, они начинают бежать из отряда. Мы стараемся не допускать подобных людей в отряд.- Я разговаривал и с тобой, и с бойцами из твоего подразделения. Все говорят, что украинские дроны-камикадзе – это бич фронта. Днем передвигаться невозможно, только ночью или "по-серому" - на рассвете или на закате. Как вы выходите из этого положения? Применяете какую-то новую тактику?- Перед тем, как ответить про нас, приведу тебе такой пример. Сегодня я услышал в сообщении, что взяты Бердычи под Авдеевкой. Это село ключевое с точки зрения продвижения на авдеевском направлении. Когда Авдеевка была взята, то если бы мы сразу взяли Бердычи, то могли бы сразу без остановки двигаться в сторону Славянска, но этого, к сожалению, не произошло. Почему?Перед Бердычами находился поселок Степное. В нем стояли две украинские бригады: мотострелковая и спецназа. Их поддерживали еще две бригады. Часть авдеевского гарнизона была смята, за ними не было линий обороны. Это сейчас там выстроена линия обороны и подтянуты резервы, а тогда их не было.В тот момент тактический успех можно было переводить в оперативный, а затем и в стратегический. Но что сделали наши противники и надо сказать, что сделали, к сожалению, по уму?Когда стало понятно, что они не удерживают это Степное, они оттянули оттуда свои бригады. И вместо этого поставили на отдаление 55-ю артиллерийскую бригаду, и всю линию фронта засеяли расчетами БПЛА, "птичниками" с дронами-камикадзе и дронами со сбросами. Перед ними была низина. Из нее они сделали "зону смерти" - там погибало всё, что появлялось. Все накрывалось ударами артиллерии и беспилотниками. Даже если ты включил РЭБ, то тебя все равно накрывала артиллерия.Что такое беспилотник? Это как гранатомет, который подняли в воздух и прицельно выстрелили в тебя. Невозможное стало с помощью беспилотника возможным.- Ситуация, когда РЭБ, получается, бесполезен.- Есть два подхода к РЭБу. Первый сейчас используется на фронте: наша разведка выявляет частоту, на которой работает враг, и мы настраиваем наш РЭБ на эти частоты.Вся интрига состоит в том, как с помощью ручной подстройки понизить или повысить частоты, чтобы РЭБ не захватывал беспилотник. Вот такое соревнование идет между нашей или украинской радиоэлектронной разведкой и нашим или украинским РЭБом.Я сторонник другого подхода, очень рассчитываю, что рано или поздно он возобладает. Я считаю, что нужен РЭБ тотальный, как антибиотик во время болезни, который выжигает и плохие, и хорошие вирусы, вообще все.Меня часто в ответ спрашивают, а как стрелять, а мы уже привыкли к тому, что беспилотники выявляют для нас цели. Отвечаю: стрелять, как делали это раньше - по буссолям стрелять. Надо вспомнить о том, что есть традиционная разведка. В общем, надо выжигать к черту весь РЭБ, и свой, и чужой.Я считаю, что это единственный способ выйти из ситуации с беспилотниками-камикадзе и беспилотниками со сбросами. Мы как-то худо-бедно вернемся к истории традиционной войны – к тотальной радиоэлектронной зачистке, то есть к включению неселективного РЭБа, который просто глушит все частоты. Тогда, конечно, будет полегче.А сейчас мы, честно говоря, вернулись в значительной степени к войнам Средневековья.- Почему?- Потому что Средневековые войны были сезонные. Снежок пошел – все на зимние квартиры. Помнишь, как это было в старых эпохах? Почему на зимние квартиры? Потому что не сезон. Современная война всегда ориентировалась на то, что она должна быть всесезонной: масла зимние, возможность для бронетехники двигаться в любую погоду, теплая одежда для пехоты.Предполагалось, что все на поле боя должно быть сезонным. Но когда я говорю о том, что сезон стал иметь значение, я имею в виду не зима/осень или лето/весна, а хорошая/плохая погода.Для нас самая лучшая погода – это плохая погода: сильный ветер, который сбивает "птицы", дожди, ливневые зоны, которые забивают камеры наблюдения. Если честно, то мы стали очень внимательно относиться к прогнозам синоптиков. Поэтому плохая погода и РЭБ нам в помощь.-Андрей, у тебя в отряде воюют "вагнера". Мне, кстати, недавно донецкий волонтер Александр "Варяг" Матюшин, который бывает у тебя в подразделении, рассказал, что у тебя есть интересный вагнеровец с позывным "Пистолет". Ему за шестьдесят, участвовал в четырех военных компаниях, начиная с Афганистана. Якобы у него есть наградной пистолет, который ему вручал лично Брежнев. Что вагнера за люди? Легко с ними? Какие они - непокорные ребята, бунтари, воины без страха и упрека? Они никогда не будут "пятисотыми"? Что из себя представляют вагнера после "Вагнера"?- Вагнера до "Вагнера", напоминаю тебе, это ополченцы. Ополченцы 14-16 годов. Практически весь первый состав "Вагнера" – это те, кто воевал в донбасском ополчении первой волны. Потом ситуация изменилась: война притихла, стали вводить армейские правила, ополчения уже не было – на его место пришли армейские корпуса.Те, кому это было неинтересно, или кто хотел воевать, потому что не навоевался, или кого не устраивали новые правила, ушли в "Вагнер". Мне все эти люди очень хорошо знакомы, потому что я вместе с ними воевал и участвовал в событиях 14-го года.В ЧВК "Вагнер" они воевали хорошо, у них хорошая боевая подготовка, сильный корпоративный дух. Это никакие не проблемные люди, нормальные ребята. Вагнера у нас, в отряде, никакой не отдельный сегмент, они часть нашего большого коллектива.-Воюют ли в БАРСе-13 бывшие заключенные? Если да, то как они себя показали?- Возвращаясь к предыдущему вопросу: у нас воюют бывшие зеки из "Вагнера".У меня есть боец с позывным "Карп". Отсидел 22 года за разбой. При этом, обращаю твое внимание на то, что он пришел к нам после отсидки, как только освободился, а не во время отсидки, решив пойти воевать, чтобы скостить срок.Приехал к нам. Мы долго думали: брать его или нет. Честно скажу, брали под особый присмотр командования. Он сейчас ранен во время одного из штурмов, ему поллица своротило, челюсть вынесена осколком снаряда. Находится на излечении, будет представлен к государственной награде. Он и до ранения воевал отлично, был частью коллектива без всякого нытья и претензий.У многих есть ощущение, что зек будет всегда по жизни зеком. А я скажу, что сейчас сложилась уникальная ситуация, которую я сравниваю с Диким Западом. Правда, у нас же, скорее, Дикий Восток.Так вот, на Дикий Запад приезжали бывшие заключенные, беглые каторжане, да и вообще кто там только не приезжал, и она становились шерифами, мэрами, губернаторами. Сложилась уникальная ситуация: начать жизнь с чистого листа, и многие ею воспользовались.Вот некоторым не нравится то, что зеки на свободе совершают преступления. Согласен, мне тоже это не нравится. Но когда вам не нравится, что они на фронте совершают подвиги, то тут я уже не понимаю никакой логики. На поле боя эти люди реально перевоспитываются: как бы это странно не звучало, но в нормальных мужских коллективах они реально меняют свое мировоззрение и совершают подвиги.Да, есть процент тех, кто не перевоспитался. Но когда этот небольшой процент браковки выдают за общий показатель, я против этого. Я против этого, потому что считаю, что действительно СВО - это уникальная ситуация, которая позволяет изменить свою жизнь. Зеки - это же не инопланетяне, это наши братья, это наши однокашники, это те, кто был с нами когда-то рядом, у кого теперь появилась возможность исправиться, и они судорожно схватились за эту возможность.Поэтому, возвращаясь к твоему вопросу – есть ли бывшие заключенные в БАРСе-13, отвечаю: да, есть. И я тебе скажу: на некоторых из них не то, что не нарадуюсь, я некоторых из них на несидевших бы не поменял, потому что они самоотверженно отдаются общему делу.

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https://ukraina.ru/20230209/1043422998.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

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