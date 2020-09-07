Чиновник рассказал, что закон об урегулировании добычи янтаря несовершенен, но уже принес ощутимые результаты.
«Я хочу сейчас официально заявить: незаконной добычи янтаря сейчас в Житомирской области нет! Я искренне благодарен коллегам-правоохранителям, которые принципиально подошли к этому вопросу, и мы преодолели это позорное явление в Житомирской области. Сейчас Госгеокадастр готовит 23 участка, которые будут выставлены на аукцион, и я имею огромную надежду, что янтарь будет добываться в рамках закона», — сказал Бунечко.
Глава Житомирской ОГА уверен, что право разрабатывать выставленные сейчас на торги 23 участка купят именно те, кто раньше делал это нелегально. Благодаря закону они теперь не просто будут платить налоги, но и делать рекультивацию земель, а не бросать кратеры, как прежде.
По данным СМИ, пожары в Овручском районе Житомирской области, которые в апреле уничтожили лес, поля и десятки жилых домов, как раз были следствием нелегальной разработки месторождения янтаря.
До сих пор эксперты оценивали объем нелегальной добычи солнечного камня от 120 до 300 тонн в год, с оборотом в 200-300 млн долларов.
Новый закон предполагает штраф от 3 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов, а именно от 5,1 тыс. до 17 тысяч гривен (13,9 — 46 тысяч руб.) или ограничение свободы на срок от 2 до 3 лет. В случае повторного правонарушения тюремный срок может быть увеличен до 4-7 лет с конфискацией имущества.