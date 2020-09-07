Глава Житомирской областной государственной администрации (ОГА) Виталий Бунечко заявил, что регион победил «янтарную мафию», интервью с чиновником 7 сентября опубликовал Интерфакс-Украина

Чиновник рассказал, что закон об урегулировании добычи янтаря несовершенен, но уже принес ощутимые результаты.

«Я хочу сейчас официально заявить: незаконной добычи янтаря сейчас в Житомирской области нет! Я искренне благодарен коллегам-правоохранителям, которые принципиально подошли к этому вопросу, и мы преодолели это позорное явление в Житомирской области. Сейчас Госгеокадастр готовит 23 участка, которые будут выставлены на аукцион, и я имею огромную надежду, что янтарь будет добываться в рамках закона», — сказал Бунечко.

Украинские пограничники нашли 111 кг янтаря в автобусе, ехавшем в Венгрию © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

По данным СМИ, пожары в Овручском районе Житомирской области, которые в апреле уничтожили лес, поля и десятки жилых домов, как раз были следствием нелегальной разработки месторождения янтаря.

До сих пор эксперты оценивали объем нелегальной добычи солнечного камня от 120 до 300 тонн в год, с оборотом в 200-300 млн долларов.

Новый закон предполагает штраф от 3 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов, а именно от 5,1 тыс. до 17 тысяч гривен (13,9 — 46 тысяч руб.) или ограничение свободы на срок от 2 до 3 лет. В случае повторного правонарушения тюремный срок может быть увеличен до 4-7 лет с конфискацией имущества.