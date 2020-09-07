Коррупция в государственных органах заняла первое место — 48%. За ней следуют военные действия в Донбассе — 43%.
Также 31% считают проблемами безработицу, низкое качество медицинских слуг — 22%, низкие пенсии — 21%, низкий уровень производства — 19%, коронавирус — 14%, социальную защиту малоимущих — 14% и политическую нестабильность — 13%.
Меньше 10% украинцев волнует вопрос присоединения Крыма к России, падение курса гривны, плохие отношения с Россией, преступность и задержка зарплат. Больше всего проблемами коррупции обеспокоены на юге страны, а меньше всего на востоке.
Опрос проводился с 30 по 31 июля 2020 года. Данные были собраны с помощью компьютерного метода телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. В случайную выборку вошли 2472 граждан Украины в возрасте от 16 лет и старше.