Великобритания еще может заключить с Евросоюзом соглашение о свободной торговле, но крайний срок для этого - 15 октября. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, передает 7 сентября bbc.com

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Великобритания хочет заключить с ЕС сделку, подобную сделке Евросоюза и Канады, заявлял ранее премьер-министр. Она позволяет вести почти полностью беспошлинную торговлю, но вводит ряд таможенных проверок товаров и не охватывает важный для Великобритании рынок услуг.

Если сделку заключить не получится, торговые отношения Великобритании и Евросоюза с 1 января 2021 года будут продолжаться по «австралийской модели»: у этой страны также нет соглашения о свободной торговле с ЕС. Но для Лондона и это будет «хорошим результатом», отметил Джонсон.

Великобритания формально вышла из Евросоюза 1 февраля, однако временно сохранила за собой все права и привилегии. Стороны получили время для заключения договора о сотрудничестве в различных сферах. Переходный период истекает в декабре, но до конца июня он может быть продлен по обоюдному согласию.