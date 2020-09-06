Украинские медицинские работники с сентября начнут получать доплаты, в бюджете на это предусмотрено почти 6 миллиардов гривен (16,3 миллиарда рублей). Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил на брифинге 6 сентября, который транслировался на YouTube

В Раде согласовали повышение зарплат медикам с сентября © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Мы сделали уже первый шаг. Он касался повышения зарплаты с сентября — на это предусмотрено почти 6 миллиардов гривен. С сентября до конца года все наши медицинские работники начнут получать доплаты к своим зарплатам. Если мы говорим о враче, то это в среднем будет 3560 гривен (9684 рубля — ред.), средний медицинский персонал — около 2500 гривен (6800 рублей — ред.), и младший — около 1250 гривен (3400 рублей — ред.)», — заявил Степанов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости исправить несправедливую ситуацию с разным уровнем заработных плат среди врачей разных звеньев медицины.