По его словам, средняя зарплата в системе здравоохранения на сегодня на 30% ниже средней зарплаты по Украине в целом во всех без исключения отраслях.
«Мы сделали уже первый шаг. Он касался повышения зарплаты с сентября — на это предусмотрено почти 6 миллиардов гривен. С сентября до конца года все наши медицинские работники начнут получать доплаты к своим зарплатам. Если мы говорим о враче, то это в среднем будет 3560 гривен (9684 рубля — ред.), средний медицинский персонал — около 2500 гривен (6800 рублей — ред.), и младший — около 1250 гривен (3400 рублей — ред.)», — заявил Степанов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости исправить несправедливую ситуацию с разным уровнем заработных плат среди врачей разных звеньев медицины.