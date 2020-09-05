«Россия ввела персональные санкции против меня как пятого президента Украины. Считаю, это как государственная награда. (…). Это — как знак качества», — написал Порошенко.
Ранее правительство России ввело санкции против Петра Порошенко.
В санкционном списке также упоминаются лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, член запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Ахтем Чийгоз, экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко, депутат Верховной Рады Сергей Тарута, бывший представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко и другие — всего 41 человек.