В Донбассе уже больше месяца сохраняется режим прекращения огня, но это заслуга генералитета, а не президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Павел Рудяков

Украина: из «донбасского тупика» есть выход, но он сложный для Зеленского © REUTERS, Gleb Garanich

«Зеленский не может держать это под контролем, это выше его возможностей. Режим прекращения огня сохраняется, хотя многие эксперты, и я в том числе, не верили, что будет так мало нарушений. Теоретически уже можно было бы переходить к шагам по политическому урегулированию, но этого нет. Это объясняется тем, что Зеленский не способен выполнять обязательства, которые он взял на себя на саммите 9 декабря в Париже», — рассказал Павел Рудяков.

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Договоренности о бессрочном и всеобъемлющем прекращении огня в Донбассе вступили в силу 27 июля. На линии разграничения действует запрет на любой вид огня. В том числе из снайперского оружия, действия разведывательных подразделений и полеты БПЛА, кроме миссии ОБСЕ.