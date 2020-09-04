Послы G7 призвали официальный Киев соблюдать правила полностью прозрачного и политически нейтрального отбора руководителей антикоррупционных органов. Об этом 3 сентября сообщили в общем Twitter диппредставительств стран Большой семерки

Решение КСУ по Сытнику может быть сигналом Киеву от Госдепа США — Якубин © Facebook, Алексей Якубин

«Послы стран G7 последовательно поддерживают антикоррупционные институции в Украине, которым должна быть предоставлена возможность самостоятельно выполнять свою работу, имея необходимые полномочия и ресурсы для эффективного расследования, преследования и осуждения виновных в коррупции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обеспечение независимости, целостности и крепкого правового статуса этих учреждений является важным элементом международных обязательств.

Ранее Конституционный суд Украины признал не соответствующим основному закону страны указ предыдущего президента Украины Петра Порошенко о назначении Артема Сытника главой Национального антикоррупционного бюро.