Отмечается, что G7 продолжает оказывать поддержку всем антикоррупционным институтам Украины. Независимость данных структур входит в перечень международных обязательств, которые взяла на себя Украина.
«Послы стран G7 последовательно поддерживают антикоррупционные институции в Украине, которым должна быть предоставлена возможность самостоятельно выполнять свою работу, имея необходимые полномочия и ресурсы для эффективного расследования, преследования и осуждения виновных в коррупции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что обеспечение независимости, целостности и крепкого правового статуса этих учреждений является важным элементом международных обязательств.
September 3, 2020
Ранее Конституционный суд Украины признал не соответствующим основному закону страны указ предыдущего президента Украины Петра Порошенко о назначении Артема Сытника главой Национального антикоррупционного бюро.