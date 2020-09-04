Мальчик напал на родных с молотком и ножом, пока те спали ночью 1 сентября. Убив дедушку и ранив бабушку, подросток сам вызвал полицию и признался в преступлении. Как сообщают украинские СМИ, снимки расправы он опубликовал в соцсетях с подписью: «Дабл килл готов. Начал с бабы с дедом, еще семь». Убийство он совершил ради забавы.
По информации полиции, 73-летний пенсионер от полученных травм скончался на месте, его 69-летняя супруга госпитализирована в реанимацию.
Подросток был задержан, полицейские расследуют произошедшее.